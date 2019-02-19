【欺凌小販】毀深水埗攤檔　掠貨打寡婦檔主　惡漢：開一次掃一次

周二（19日）凌晨零時許，一名男子突於深水埗大南街與北河街交界、大肆毀壞一個已打烊的攤檔，撬毀檔口鎖頭及毀壞貨品，姓蔣（38歲）女檔主聞訊趕返時，有人更發惡持木棍追打及推跌事主，逞兇後逃去無蹤。 事後攤檔財物盡毀，一部值約1萬元的收音機及一批共值約1萬元的玉器不翼而飛，女事主送院期間傷心頻呼：「咩都冇晒！」 警方將案件暫列「普通襲擊」、「盜竊」及「勒索」處理，深水埗警區刑事調查隊正追緝一名高約1.65米、肥身材及蓄短黑髮的中國籍疑犯歸案。

涉事女檔主送院治理。（陳永武攝）

單親媽媽指被黑漢恐嚇 收陀地「開一次掃一次」

事後蔣女士向《香港01》記者表示，她是香港人，單親寡婦在深水埗擺檔養育一對子女，兩、三年來均相安無事，近日才突然有「陀地」出現。她一向用大鐵箱鎖住貨物，事發時她並無開檔，卻接獲相熟行家通知被人搗亂，趕返時只見一名「古惑仔」在場，對方出言恐嚇：「望咩呀望？爭錢唔還錢係咁㗎喇，爭我陀地？開一次掃一次！」

蔣女士續稱，她其後被對方追打，閃避期間一度用手機拍攝對方，卻被搶去擲於地上，該名「古惑仔」在警員趕抵前已逃去無蹤。蔣婦傷心稱，檔口一些玉石、花樽及古董等貨品不知所終，包括一部絕版「原子粒收音機」，損失以萬元計。據悉，該名「古惑仔」為本地人，人稱「老鼠仔」，在上址無人不識，臭名遠播。

兩月內三宗陀地闖舖搗亂事件

2019年首兩個月，深水埗、長沙灣就發生三宗疑陀地費搗亂區內商店事件。1月27日，兩名身穿黑衣、戴口罩及帽的男子闖入長沙灣東京街一間潮州菜館，手持大鐵鎚大肆破壞。二人得逞後登上私家車逃去。姓林東主遂報警求助，並痛斥：「直情黑社會背景行為，拎呢啲架餐嚟收陀地。」

本月初，有黑漢手持大桔，到長沙灣元州街地下一間潮式「打冷」食店企圖討新年「利市」，實質收取保護費。東主見狀霸氣拒絕，並稱：「收陀地?邊個唔識我?」。東主當面將大桔掉到後巷的垃圾桶中。疑有人心深不忿，於是趁深夜復仇。其後三名大漢手持木棍及即場拿起凳作武器，闖入店內襲擊東主，圍毆一番後離開。