【獅子張大口】尖沙咀同區上落開價200元　三黑的遇警放蛇斷正

警方西九龍總區交通部特遣隊、及機場警區特遣隊人員，根據線報及經深入調查後，昨日（二月十九日）下午於約二時進行代號「先刺」打擊的士違規聯合行動。

三警放蛇上車 同區上落車資貴7倍

警方派員喬裝乘客，於尖沙咀廣東道分別乘搭3輛的士，分別前往機場、及尖沙咀和紅磡兩間酒店。當的士到達目的地時，3名本地男的士司機分別要求人員支付500元、200元及140元車資（合理車資分別約為280元、25元及45元）。

警員隨即表露身份，3名年齡介乎54至67歲的男司機，涉嫌「沒有展示的士司機證」、「濫收車資」及「沒有撥動的士計程錶指示器」（俗稱「冚旗載客」）被捕。該三名司機已獲准保釋候查，須四月上旬向警方報到。該3輛涉案的士亦懷疑被非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，被警方拖走作進一步檢驗。

警方發言人重申，警方十分重視涉及的士違規的案件，並會繼續加強針對性執法行動打擊相關罪行。根據香港法例，濫收車資及拒載等行為一經定罪，最高刑罰可被判入獄6個月及罰款1萬元。警方提醒的士司機切勿以身試法。市民如發現任何違法行為，應記下時間、地點、的士車牌及司機姓名等資料，並向警方舉報。