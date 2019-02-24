【牛肉球鯁喉】食牛肉球意外窒息暈倒　12歲男童搶救兩日不治　

前日（22日）傍晚，一名12歲男童於黃大仙進食牛肉球期間意外鯁喉，窒息昏迷。經搶救後，男童今日（24日）早上證實不治。

周五傍晚約5時10分，一名姓周的12歲男童，據報於黃大仙竹園南邨榮園樓對開進食牛肉球期間，意外鯁喉，未幾即窒息暈倒，毫無反應，大廈姓戚（57歲）女保安員見狀慌忙報警。救護員趕抵立即將男童送往明愛醫院搶救，當時他仍陷於昏迷。男童其後轉送至瑪嘉烈醫院兒童及青少年深切治療部留醫，情況危殆。直到今日早上8時50分，男童經搶救後證實不治。

昨日中午探病時間，男童學校老師一度帶同食物到病房探望男童及其家人。眾人在病房外為他祈禱，其後父親更一度落淚，需要旁人安慰。

去年小三女生食墨魚丸 鯁喉昏迷26日後死亡

去年一月，元朗欖口村路佛教陳榮根紀念學校，一名小三女學生進食墨魚丸時，鯁喉暈倒送院搶救。女生搶救26日後證實不治。

昨日（23日），男童學校老師帶同食物到病房探望男童及其家人，眾人在病房外為他祈禱。（梁銘康攝）