【將軍澳母殺子案】殺子經過：寡母餵毒湯　23歲死者為羽毛球健兒

狠母疑勒斃23歲兒子後，服藥自殺不遂，警方將案件列作謀殺及企圖自殺案處理。消息指，母子在周五曾飲用落有安眠藥及老鼠藥的湯水，女疑犯曾表示自己患病，不想死後遺下兒子。 死者黎裕帆熱愛羽毛球，積極參加分齡賽，而且不止本區西貢，更參與其他區域賽事。就讀大專時，亦選擇運動相關學科。無怪乎疑犯疑在下毒手後，將羽毛拍放於死者屍首上。犯罪學者相信羽毛球拍作為陪葬品。

死者畢業於職業訓練局青年學院(將軍澳)健體及運動職專文憑。（黃廸雯攝） 死者黎裕帆2017年畢業於職業訓練局青年學院職專文憑（健體及運動）。他熱愛羽毛球，活躍於大大小小羽毛球比賽。去年他報名參加多區康文署舉辦的羽毛球賽，包括「西貢區分齡羽毛球比賽2018」、「九龍城區分齡羽毛球比賽2018」、「油尖旺區分齡羽毛球比賽2018」，可惜三甲不入。他又報名參與「羽毛球回歸盃競賽2018」。 被捕母親55歲姓趙，有聚賭犯罪紀錄。消息指，前日（22日）有人在湯水中落安眠藥及老鼠藥，母子均有飲用，警方在屋內發現趙婦遺書，叮囑家屬別傷心。趙婦守寡多年，患有情緒病及思覺失調，多年來在精神科求診，她簽下器官捐贈卡。至昨晚趙婦到大廈地下，向姓張保安稱，與兒子飲用了安眠藥及老鼠藥，因自己患病，意圖尋死，但不想留下兒子一人。

對於趙婦涉嫌餵老鼠藥兼勒死兒子後，在其身上蓋上被子及放上他心愛的羽毛球拍，香港城市大學犯罪心理學家黎定基相信趙母有尋死意念又不願留下孩子，即使兒子已經23歲，在母親心中「仔始終係仔，仔就係（可能成為）孤兒。」她知道兒子心愛運動，於是以羽毛球拍作為陪葬品。

社署發言人表示，涉事家庭並不是社署社工跟進的個案。醫務社工會接觸有關家庭，並會就其福利需要提供適切援助，並呼籲任何人士如在生活上遇到困難，可向當區的綜合家庭服務中心或致電社署熱線2343 2255尋求協助。