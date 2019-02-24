【赴台偷貓】負責人來港報警尋公義﹕讓犯法的人得到制裁

港女赴台偷貓，佯裝孕婦偷運兩隻波斯貓回港，受害貓舍負責人上周一來港跟進事件，偷貓女丈夫即稱會和妻子自首，惟因入院而無法錄取口供，負責人本欲給予一個改過自新的機會，但連日的對話中，她認為對方大話連篇，遂於今日到中區警署報警求助。負責人的「為貓請命」公開信表示﹕「貓為己，你不爭取(公義)，who care?」

事發於大年初一，姓李35歲女子被指遊台期間，闖入新北市三峽區一家貓舍，以美工刀劃破貓舍紗窗，偷走兩隻共約9萬港元的白毛波斯貓，將貓藏在懷中扮孕婦過關偷運回港。女負責人Jin Chou揭發事件，上載行竊畫面，否認偷貓的李女才承認事件。李女將兩貓交還予負責人在港友人。負責人一直與李女及其丈夫聯絡及跟進事件，但未獲滿意的回覆。因此，負責人上周一（19日）來港，打算報警求助。

偷貓女丈夫稱已勸妻子自首

根據負責人與李女丈夫的對話截圖，負責人來港當天，其丈夫立即向她道歉，指已勸服妻子自首，要她承擔刑事責任，惟她仍然留醫接受治療，護士指要主診醫生判斷其精神情況及身體狀況是否適合錄取口供。而負責人在公開信亦稱﹕「如果真的知錯能改，當然是好事，一定會給她自新的機會。」

負責人決定爭取公義報警

然而，負責人在公開信指出，事後被偷貓女以不同身分聯絡騷擾，並質疑有人大話連篇，例如有人自稱有BB死了，有貓隻過身，聲稱患胰臟癌只得半年命，更曾向負責人提議合作走私貓隻。負責人希望自行爭取公義，今日晚上到中區警署報案，「現在只想善後，讓犯法的人得到應得的制裁，亦希望提醒民眾不要以身試法。否則大家有樣學樣，你來台灣偷貓，我來香港摸狗，還成什麼世界？」