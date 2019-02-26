【西環三屍】疑炒燶數百萬股票欠巨債　夫婦餵子服藥再全家燒炭亡

周一（25日）晚西營盤西園永翠閣謀殺及自殺三屍命案，慘劇背後因為一個「錢」字，變成一家三口的催命符。警方今晨交代案情時透露檢獲遺書，年僅40出頭的死者夫婦，疑因債台高築，攬子同死，有人先於上周末使走家傭，再餵7歲兒子服藥，繼而一同燒炭死於床上。據了解，夫婦二人疑炒燶股票，欠債數十萬元，最終禍及稚子，三口之家一同踏上不歸路。西區警區重案組已接手跟進。

西區警區總督察（刑事）孔潔霞指，死者夫婦因財困問題，餵子服藥後再燒炭自殺。（陳永武攝）

● 三口家與外傭同住 女死者與前夫另有一子

慘劇中的男死者姓羅（42歲），據報任職文員；女死者姓陳（40歲），據報任職地產經紀；兩人育有一名7歲兒子，生前就讀小學二年級，一家三口與外傭合共四人，租住西營盤第二街83號西園永翠閣高層一單位。消息稱，女死者與前夫另外育有一名年約20歲的兒子，但並不同住。

● 一家三口死於床上 地下遺有炭盤

今日（26日）凌晨約1時15分，西區警區總督察（刑事）孔潔霞向交代案情指，昨晚8時25分，警方接報上址懷疑漏煤氣及大門被擋，消防破門而入後，在睡房床上發現涉案一家三口，地下遺有一盤已燒過的炭，救援人員證場三人均已明顯死亡，推斷死亡時間約昨日內（25日）。

● 遺書透露財困 疑餵子服藥再自殺

警方尋獲遺書，內容透露男女事主受財務問題困擾而自殺，三人並無明顯傷痕，單位亦無搜掠痕跡，但在客廳檢獲安眠藥。經初步調查後，相信死者夫婦向兒子餵藥入睡後，再一同燒炭自殺，但確實死因仍有待驗屍後確定。案件現列作謀殺及自殺案處理。

● 上周六使走外傭 鐵鑊燒炭​

消息稱，羅氏夫婦上周六着外傭休假，直至昨晚她返回時，卻發現大門被鎖，一度向保安員求助，兩人卻聞到陣陣異味，最初只以為漏煤氣而報警，詎料最後發現與僱主一家天人永隔。據悉，單位門窗被膠紙封實，以鐵鑊燒炭，三人被發現時，男童躺於床邊近窗、男死者則在中間、女死者在最外面。

● 疑炒燶股票​ 欠債數十萬

警方除在單位檢獲遺書，同時尋獲部分追債字條，向親友查問後，相信有人玩股票投資失利，最少欠債數十萬元，惟確實金額有待查證。警方事後在場調查至深夜11時許，帶走四女兩男親友協助調查；至今晨1時許，警方安排仵工將死者屍體舁送殮房，並檢走炭鑊及床單等證物調查。

警方檢走炭鑊及床單等證物調查。（陳永武攝）

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