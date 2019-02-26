【男嬰猝死】沙田18個月大男嬰打混合疫苗後發燒　昏迷送院亡

警方正調查事件。（黃偉民攝） 今（26日）早上7時12分，警方接報指，一名18個月大姓余的男嬰於沙田黃泥頭村的家中昏迷不醒，40歲姓何女母親發現隨即報警。救護人員到場將男嬰送院搶救，惜告不治，警方正調查事件。 據了解，男嬰昨日接種混合疫苗後，晚上曾發燒，家人早上發現嬰兒昏迷，由救護車送院搶救後不治。

警抵黃泥頭村一村屋調查。

父親神情哀傷協助調查

男嬰父親其後陪同便衣警員返抵住所調查，他不發一言，神情哀傷。而男嬰母親痛哭流涕，由友人陪同乘的士離開醫院。據悉，他們一家三口與外傭居住在上址一村屋單位不足一年，單位外掛有不少嬰兒衣物。

衛生署：男童當天無不適 逗留期間無不良反應

衛生署回覆查詢指，該男嬰昨日（25日）曾到母嬰健康院接種白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痹混合疫苗加強劑，當天男嬰沒有任何身體不適，接種疫苗後，在母嬰健康院逗留期間並沒有出現任何不良反應。男嬰過往健康良好，之前在母嬰健康院接種疫苗後亦沒有嚴重過敏反應記錄。由於接種疫苗後有機會出現發燒症狀，母嬰健康院當天依照一貫程序處方退燒藥給男童備用。

衛生署指如兒童過往曾對此疫苗有嚴重過敏反應，一般不宜接種此疫苗，而大多數兒童在接種此疫苗後都不會有嚴重反應。接種疫苗後較常見的反應包括發燒、焦燥、疲倦、食慾不振、嘔吐、頭痛、肌肉疼痛、接種部位疼痛或紅腫等。如家長發現兒童有呼吸困難、休克等罕見情況，應即到急症室求醫。

本月三宗嬰兒猝死案



這是8日內第3宗嬰兒猝死事件，本月19日，油塘油翠苑漾美閣亦曾發生嬰兒猝死案，一名9個月大嬰兒凌晨時分突然嘔奶昏迷，抵院搶救後終告不治。另外，上周五（22日），一名7個月大、患流感的女嬰清晨於大圍寓所內昏迷，送院後證實身亡。