【西環三屍】西營盤西園攬子燒炭前夕　FB留言稱很累　難應付明天

西環西園永翠閣三屍命案，一對夫婦疑炒燶股票欠下數十萬債額，餵七歲兒子服藥後再一同燒炭死於床上。男死者羅志偉與女死者陳路得分別任職貿易公司文員及地產經紀，不時在網絡發放正能量。惟近日男死者透露生活遇到困難，五日前感謝朋友鼓勵，稱「如果過到呢關逐一搵你哋食飯」，可惜最後決定攜子走上不歸路。今早（26）其家人到殮房辦理屍手續，神情悲傷，期間未有發言便離開。

FB留言：很累很累，可以點

昨晚（25日）8時許，西環發生三屍命案，一對夫婦疑因債台高築，一家三口燒炭同死。今早其親友一行四人到域多利亞公眾殮房認屍，四人神情哀傷，辨理手續完畢後，不發一言離開殮房。

據了解，夫婦二日欠下數百萬元股票債務。男死者羅志偉疑從事傳銷，不時在個人facebook推銷藍莓汁、靈芝孢子粉等傳銷產品，又經常發帖發放正能量。惟近日一反常態，羅在2月19日發帖道「很累很累，可以點..... 係咪到址（此）為止」。其妻陳路得留言鼓勵「快到終點！等等」

男死者曾感謝朋友鼓勵：「如果過到呢關逐一搵你哋食飯」

夫婦二人愛子非常，不時上載與兒子遊樂的照片。（死者facebook圖片） 此帖以後羅志偉不時發帖表達困境，包括「馬溜（騮）劇依家要落幕啦，只係估唔到咁快。」，又稱「明白正面思維好重要，但一個連明天都未必應付到嘅人你叫佢點樣正面思維諗一星期一個月一年之後嘅事。」上周五（22日）羅未透露尋死意念，指「好多謝一直叫我們兩公婆努力加油唔好放棄嘅朋友，如果我們真係過到呢一關的話，我們會逐一搵你地出嚟食飯，尤其一啲好耐都冇見但係仍然WhatsApp我地嘅朋友仔。」 洋名Hebe的女死者陳路得任職卑路乍街及歌連臣街交界中原地產分行，兩名職員確認女死者在此工作，指Hebe曾坐在分行內某個座位，但「好耐冇返工」，過年前已沒有上班。 男女死者愛錫兒子，不時上載與兒子遊玩的照片。他們一起游泳、報置聖誕樹，最後攜子尋死。男童就讀香港潮商學校。該校校長落淚指死者自小一起入讀，平時並無異樣，不見家中有財政困難。

警方昨日封鎖大廈調查。(陳浩然攝)

（潘安奇攝） 記者及後重返涉案屋苑，有居於西園的居民指，事件中七歲小朋友較為無辜，又指對事件不感到害怕。居民梁小姐指，不認識死者一家，但認為事件中的小朋友較為無辜，望大人可以較正面方式面對困難。而居於22樓的盧太則同指出，並不認識死者一家，亦認為小朋友較為無辜。

夫婦炒燶股票欠債 一家三口燒炭亡

昨晚(25日)8時許，西環西營盤西園永翠閣發生三屍命案，一對夫婦疑炒燶股票欠下數十萬債額，於周六使走傭人，餵七歲兒子服藥後再一同燒炭死於床上。其傭人昨晚返回單位時，發現大門上鎖，遂向保安求助，兩人於單位外聞見異味，一度以為是漏煤氣報警，詎料警方及消防破門而入時，發現與僱主一家倒臥床上。

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