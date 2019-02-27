【珍惜生命】仁濟醫院士多房發現屍體　外判清潔工留遺書自殺

今日（27日）上午10時40分，一名職員報案指，仁濟醫院的士多房位置發現一具屍體，警方到場調查，證實一名年約40至50歲的男子已死去。案件暫列「屍體發現」案，死者身份有待調查。

現場為仁濟醫院C座大樓4樓，該樓層為仁濟醫院—香港浸會大學中醫教研中心（仁濟），涉事士多房外已用圍板圍封。

現場消息指，男死者38歲，為上址一名外判清潔工人，今晨其主管發現他倒臥在一個200多平方呎，用作擺放清潔用具的士多房內。其主管馬上向醫院人員求助，及後將死者送往急症室救治，經搶救後最終回天乏術。警方在上址檢獲遺書，懷疑有人在士多房內自殺，但未有在現場發現自殺工具，正調查是否有人飲下清潔用品尋死。警方調查後初步相信事件無可疑，案件暫列作「屍體發現」，死因有待驗屍確定。

資料顯示，仁濟醫院大樓C座於2015年落成，共12層，設於此大樓的醫院服務包括全科診所、家庭醫學專科診所、各項專科門診服務、藥劑服務、營養治療、言語治療、兒童及青少年日間診症中心、健康資源中心、綜合糖尿/內分泌及腎科日間護理服務及長者日間醫院；而仁濟醫院董事局管理之中醫門診診所、牙科診所及仁濟醫院董事局總辦事處亦設於此大樓。

現場已封上圍板。（梁銘康攝）

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