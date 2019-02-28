【假證Book場】CJ7聯賽盜足球員資料　製假證申康體通炒場賺百萬

有集團涉嫌以舉辦業餘足球聯賽為名，收取球員身份證資料製作假身份證，申請康體通戶口向康文署訂場牟利，警方於今年1月尾接獲康文署報案，指有人濫用康文署康體通系統，涉嫌用偽造身份證申請334個康體通戶口，於去年6月開始申請署方轄下的草地足球場，賺取過百萬收入。警方拘捕4男女涉嫌串謀詐騙及行使虛假文書。

警方指集團製作高仿身份證。（陳蕾蕾攝）

取球員資料造假證 最高收每次過萬費用

網絡安全及科技罪案調查科高級督察鄭澤仁指，警方調查後發現該個集團以舉辦業餘七人足球賽為名，收取球員的個人及身份證資料，並收取他們每次2800元至10500元的費用。集團其後以球員的身份證資料於網上登記康體通戶口，抽籤預訂康文署草地足球場。集團另外亦會以虛構的身份證資料作登記，以增加抽中機會。

假證仿真度極高 部分同名同相

鄭澤仁指集團當成功抽中場地後，會派成員到場地簽場，由於簽場過程需要提交身份證供職員核對，集團製作仿真度極高的假身份證，令職員不以為意。集團另外又會將抽中的足球場名額於網上以比原價高2至5倍的高價出售。警方本周二（26日）採取行動，拘捕3男1女集團負責人及職員，年齡界乎23至43歲，檢獲124張假身份證、手提電腦、多部打印機、晶片及170張PVC膠片。警方發現多張假身份證中，均用上不同的身份證號碼，但部分有相同的姓名、出生日期、簽發日期及相片。

集團熟悉申請及簽場程序

警司莫俊傑指，去年6月起康文署推出防止炒場的措施，相信集團是由當時開始以此手法行事，又指集團對如何申請及簽場等程序十分純熟，因知道足球場職員需要核對身份證，製作仿真度極高的假身份證，過程透過電腦程式及打印機做出凹凸效果，又會於假身份證中加入晶片加強仿真度。警方指行動拘捕集團骨幹成員，不排除有更多人被捕。總督察范俊業呼籲市民應小心保管個人資料，切勿輕易洩露予第三方，如於參與活動時被要求提交個人資料，應了解清楚對方的目的，又重申行使虛假文書屬嚴重罪行，一經定罪最高可判監14年。

康文署推實名登記 打擊炒場

康文署提供逾40個11人草地足球場，但排隊黨炒場情況嚴重，足球場供不應求。因此康文署於去年六月推出新措施，以打擊炒場活動。

首先是實行櫃檯訂場處實名登記，規定市民須親自到「康體通」櫃檯訂場處預訂收費康體設施，不能使用他人身份證明文件副本代人預訂。市民仍可選用「康體通」網上預訂系統或自助服務站，預訂康體設施。



此外，康文署也推出了草地足球場抽籤預訂計劃。「康體通」用戶可透過網上預訂系統遞交草地足球場的抽籤申請。每位用戶於每個抽籤日期只可遞交一個草地足球場段節的申請，再交由電腦抽籤分配，中籤者須於限期前付款確認。根據資料，未經付款確認的暫留段節，及剩餘的段節在限期後才會以先到先得方式供市民預訂。

根據康文署網頁，現時標準草地足球場，每90分鐘168元至288元；小型草地足球場每90分鐘84元至168元。