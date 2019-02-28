【假證Book場】實名制未堵防炒場漏洞　康文署：檢討康體通程序

警方搗破有集團涉嫌盜用身份證資料及用假身份證，申請康文署康體通戶口訂場，獲利超過100萬，揭露康體通出現漏洞。康文署去年推出新措施，包括實名身份證登記康體通及草地足球場抽籤預訂計劃，希望打擊炒場活動及達到公平預訂。惟今次仍被犯罪集團利用漏洞，以虛構身份證資料，甚至相同相片姓名的假身份證均能成功申請康體通。 康文署回覆事件時指，去年底一名市民訂場時，發現其姓名與紀錄中同號碼的姓名不同，揭發資料疑曾被人盜用。署方指會重新檢視康體通用戶申請程序，提醒職員需小心核對及處理申請者的資料。

警方拘捕四人涉收取球員身份證資料製作假身份證，申請康體通租場後獲利超過一百萬。（黃偉民攝）

有假身份證內藏有一張八達通卡。（黃偉民攝）

警方指涉案集團以舉辦業餘七人足球賽為名，收取球員的個人及身份證資料，其後以球員的身份證資料於網上登記康體通戶口，抽籤預訂康文署草地足球場，另外亦會以虛構的身份證資料作登記，以增加抽中機會。集團當成功抽中場地後，會派成員到場地簽場，由於簽場過程需要提交身份證供場地職員核對，集團製作仿真度極高的假身份證，令職員不以為意。

去年推實名登記打擊炒場

康文署現時提供逾40個11人草地足球場，去年因應排隊黨炒場情況嚴重，足球場供不應求問題，推出新措施打擊炒場活動，包括實行櫃檯訂場處實名登記，規定市民須親自到康體通櫃檯訂場處預訂收費康體設施，不能使用他人身份證明文件副本代人預訂，或透過康體通網上預訂系統或自助服務站，預訂康體設施。

另外康文署亦推出草地足球場抽籤預訂計劃，「康體通」用戶可透過網上預訂系統遞交草地足球場的抽籤申請，規定每位用戶於每個抽籤日期只可遞交一個草地足球場段節的申請，再交由電腦抽籤分配。根據康文署網頁，現時標準草地足球場收費為每90分鐘168元至288元；小型草地足球場則為每90分鐘84元至168元。

康文署：會重新檢視用戶申請程序 提醒職員小心核對

康文署回覆查詢指，去年12月康體通訂場櫃檯一名職員於底處理一名市民的預訂場地申請時，發現該名市民出示的香港身份證姓名與康體通系統內相同身份證明文件號碼的姓名紀錄不符，懷疑曾有人盜用其身份證明文件經康體通預訂設施或報名參加活動。署方指初步調查後，懷疑有人於申請成為康體通用戶時提供虛假資料並成功成為用戶，因此署方立即將有關資料轉交警方跟進。

康文署指因案件仍在調查中，暫時未能提供更多資料，會繼續配合警方調查和搜證，並會重新檢視現時康體通用戶的申請程序，亦已就此事件提醒職員需小心核對及處理申請者的資料。康文署又指已提醒場地職員必須嚴格執行康體設施的「一般使用條件」，包括租用人必須為所訂設施的使用者之一，並須出示有效的用場許可證或確認通知書，及身份證明文件以供核實。署方指亦會密切監察電腦預訂紀錄和場地的使用情況，加強巡察避免同類事件發生。

用家：康體通訂場困難

其中一個曾被涉事集團預訂辦球賽的興華街西遊樂場，有租用足球場的用家表示，使用康體通訂場一向困難，但他們如無法預訂球場亦會選擇取消，不會以炒價「捱貴場」。他們又指有聽聞有關聯賽的案件，未有參與該聯賽，但指如因參賽需要提交個人資料，被盜用亦「避無可避」。