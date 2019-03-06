【屯門長命火】比迷你倉奪命火燒更耐　消防員解構撲救難因怕塵爆

上月25日(上周一)下午3時許，屯門內河碼頭有十多個載有炭粉的貨櫃起火，至今早上7時28分長命火始被救熄。消防處職工總會主席聶元風表示，由於起火貨櫃載有炭粉，同袍需謹慎確保貨櫃內再沒有熱力積存，以免發生塵爆，才能繼續滅火行動，因此過程較長。而是次火警更成為七年內「長命火」之最，共焚燒超過230小時。另外2016年發生的淘大時昌迷你倉四級火為最嚴重，焚燒108小時，更有兩名消防員葬身火海，12名消防員受傷。

上月25日(上周一)下午3時許，消防處接獲報案指，屯門內河碼頭有十多個載有炭粉的貨櫃起火，火勢猛烈。消防員到場後，動用多條喉及消防泵車上的中攻喉筆，連日來不斷撲火，火勢都未見受控。直至今日(3月6日)早上7時28分，長命火始被救熄！有相信參與撲救的消防員在facebook「消防群組」上分享指，內部士氣低落，又有人直言「好痛苦，條腰都比埋佢囉!」。

貨櫃的火勢一度相當猛烈，消防開動多條喉灌救。(網上圖片)

香港消防處職工總會主席聶元風表示，由於現場有十多個載有炭粉的貨櫃，炭粉積存的炭塵粒子遇熱時會產生危險。他指，因為貨櫃導熱能力強，因此每救熄完一個貨櫃，現場消防員及指揮官均需要確保貨櫃內再沒有熱力積存，以免再波及其他貨櫃，一旦不小心處理，就有機會發生塵爆，令火勢未減反增。聶認為，近年較多火警事故均涉及化學品，令撲救過程風險增加，以致前線同袍的壓力大增。

成七年內「長命火」之最 迷你倉奪命火港人最痛

是次內河碼頭火警為本港近年最「長命」的長命火，碼頭地上多處被火燒焦。歷時接近10天的撲救，累積焚燒超過230小時，令消防疲於奔命，幸無人受傷。近年香港屢現長時間焚燒的「長命火」，其中2016年發生的淘大時昌迷你倉四級火為最嚴重，焚燒108小時，更有兩名消防員葬身火海，12名消防員受傷。而2012年的獅子山隧道大火影響偌大，焚燒9小時後更令隧道一度需要實施單管雙程行車。

屯門良景邨山火

2018年10月5日，屯門良景邨山火，濃煙隨風四散，不少居民指全日皆嗅到濃烈臭味，有人形容是「燒電線同膠味」。大火燒12小後被救熄。

（資料圖片/余睿菁攝）

南生圍山火

2018年3月12日，南生圍發生山火，火龍一度蔓延至行人路旁的草叢，消防接報後發現三條長達10米及20米的火線，通宵撲火17小時一度熄滅。惟山火死灰復燃，重燃約3小時後始熄滅，消防撲火近20小時。

南生圍成為一片焦土。（資料圖片/黃偉民攝）

沙田​水泉澳山火

2017年1月20日，沙田水泉澳邨對上山林的長命火，火勢一發不可收拾，焚燒近46小時才被救熄。山火最猛烈時，火龍長達500米，蔓延至大老山及鄰近山頭，火龍一度迫近民居200米，幸無人受傷。

（資料圖片/賴南秋攝）

淘大時昌迷你倉大火

2016年6月21日，牛頭角道7號淘大工業邨一座3樓「時昌迷你倉」起火，火勢迅速蔓延，大量濃煙冒出，大廈內6名市民自行疏散。消防接報後3分鐘內到場，並派出煙帽隊及升降台開喉灌救，惟火勢不受控，火警一度升為四級，大火焚燒108小時後被救熄。不過高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑不幸因工殉職，亦導致12名消防員受傷。

竹篙灣山火

2013年12月5日，大嶼山竹篙灣山頭發生山火，火勢不能受控，火龍一度長達350米，一度逼近距離僅一公里的迪士尼樂園，消防派出共198名消防員參與撲救，而飛行服務隊亦出動32人、12架次超級美洲豹直升機協助救火。山火焚燒45小時後，終於12月8日下午1時許救熄，火警波及300公頃林木，嚴重影響該區一帶的自然生態。

獅子山隧道大火

2012年3月9日，水務署外判工人在獅子山隧道南行線的地底為3條食水管剷走瀝青布保護外層，其間疑有人違規吸煙，工人發現瀝青布突然冒煙起火、發出刺鼻氣味，35名工人摸黑由沙井口逃出，消防處接報後派出35架消防車和140名消防員灌救，但由於火警位置只有一個出入口，加上高溫和濃煙，難以尋找火源，灌救9小時後救熄。事件令獅隧往九龍方向管道嚴重損毀，要實施單管雙程行車最少5天。