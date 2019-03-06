【屯門長命火】貨櫃「悶燒」第十日終救熄　消防留言：士氣低落

上月25日(上周一)下午1時許，消防處接獲報案指，屯門內河碼頭有多個貨櫃起火，火勢猛烈。消防員到場後，動用多條喉以及消防泵車上的中攻喉筆，投入撲火任務。然而，直到今日(3月6日)早上7時28分，長命火終於救熄！

據知，涉事的貨櫃內載有炭粉，因此吸收了大量熱能，現場雖已不見明火，但內部卻造成「悶燒」，亦有黑煙冒出。而涉及的貨櫃有多達10餘個，部份並疊在一起，消防要借用內河碼頭的起重機，將部份貨櫃吊起，以便向下層的貨櫃射水。

事件在facebook「消防群組」上廣傳，有網民在該群組上張貼火警的照片及影片，可見初時的火勢相當猛烈，及後則有黑煙攻上半空，但未能確實拍攝時是火警的第幾天。有相信是消防員在群組上留言指：「唉，而家玩到要揹BA(Breathing Apparatus，呼吸輔助器)拆櫃，9點3點不斷接更」，其他相信是同袍的網民回應：「好痛苦，條腰都比埋佢囉!」又直言「士氣低落」。亦有疑是消防員的網民苦笑道：「大家都想推隻柜落海!」

貨櫃的火勢一度相當猛烈，消防開動多條喉灌救。(網上圖片)

近年長命火：