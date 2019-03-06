【屯門長命火】貨櫃「悶燒」第十日終救熄　消防留言：士氣低落

上月25日(上周一)下午1時許，消防處接獲報案指，屯門內河碼頭有多個貨櫃起火，火勢猛烈。消防員到場後，動用多條喉以及消防泵車上的中攻喉筆，投入撲火任務。然而，直到今日(3月6日)早上7時28分，長命火終於救熄！
據知，涉事的貨櫃內載有炭粉，因此吸收了大量熱能，現場雖已不見明火，但內部卻造成「悶燒」，亦有黑煙冒出。而涉及的貨櫃有多達10餘個，部份並疊在一起，消防要借用內河碼頭的起重機，將部份貨櫃吊起，以便向下層的貨櫃射水。
事件在facebook「消防群組」上廣傳，有網民在該群組上張貼火警的照片及影片，可見初時的火勢相當猛烈，及後則有黑煙攻上半空，但未能確實拍攝時是火警的第幾天。有相信是消防員在群組上留言指：「唉，而家玩到要揹BA(Breathing Apparatus，呼吸輔助器)拆櫃，9點3點不斷接更」，其他相信是同袍的網民回應：「好痛苦，條腰都比埋佢囉!」又直言「士氣低落」。亦有疑是消防員的網民苦笑道：「大家都想推隻柜落海!」
貨櫃的火勢一度相當猛烈，消防開動多條喉灌救。(網上圖片)
近年長命火：
2018年10月5日：屯門良景邨山火，濃煙隨風四散，不少居民指全日皆嗅到濃烈臭味，有人形容是「燒電線同膠味」。大火燒12小後被救熄。
2018年3月12日：南生圍發生山火，火龍一度蔓延至行人路旁的草叢，消防接報後發現三條長達10米及20米的火線，通宵撲火17小時一度熄滅。惟山火死灰復燃，重燃約3小時後始熄滅，消防撲火近20小時。
2017年1月20日：沙田水泉澳邨對上山林的長命火，焚燒近46小時才被救熄。山火最猛烈時，火龍長達500米，蔓延至大老山及鄰近山頭，火龍一度迫近民居200米，幸無人受傷。
2016年6月21日：牛頭角道7號淘大工業邨一座3樓「時昌迷你倉」起火，火勢迅速蔓延，大量濃煙冒出，大廈內6名市民自行疏散。消防接報後3分鐘內到場，並派出煙帽隊及升降台開喉灌救，惟火勢不受控，火警一度升為四級，大火焚燒108小時後被救熄。不過高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑不幸因工殉職，亦導致12名消防員受傷。
2016年1月25日：大欖郊野公園近大欖懲教所對上山頂發生山火，火勢迅速擴大，數個山頭陷於火海，形成一條長達100米的火龍，由於風勢猛烈，火舌繼續向四周蔓延。山火焚燒近24小時被救熄。