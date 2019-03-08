【醫生吸毒】屯門醫院急症室男醫生　涉當值期間吸食大麻被捕

屯門醫院急症室一名男醫生涉嫌於當值期間，離開崗位吸食大麻，其後被同事發現其神情有異，醫院報警，男醫生已被警方拘捕。醫院發言人指對事件非常重視，已暫停該醫生的臨床職務及檢視其診症紀錄。

同事發現神情有異揭發

據了解，被捕男子姓甄，是急症室副顧問醫生，持有中大內外全科醫學士及香港醫學專科學院院士（急症科）資歷，最近受家庭問題困擾。屯門醫院發言人表示，有關醫生隸屬屯門醫院急症科，他於3月5日晚上11時許當值期間一度離開工作崗位，同事透過廣播及手提電話均尋找不果。該名醫生於午夜時分返回工作間，同事發現其精神及情緒有異樣。院方已暫停有關醫生的臨床職務，亦已安排急症科部門主管及資深醫生檢視該醫生於3月份當值期間的診症紀錄，確定所有病人均得到適當治療。

重案組跟進調查

發言人指院方對事件非常重視，為確保沒有其他病人受影響，部門亦正檢視該名醫生過去3個月處理過的個案，重申會嚴肅跟進員工不當行為，已安排人力資源部跟進並根據相關人事程序處理。院方亦已就事件報警。警方發言人指，今日（8日）下午接獲一相關機構職員報案，指一名男醫護人員懷疑早前曾吸食毒品，警方經初步調查後，今日在田心區拘捕該名48歲姓甄男子，涉嫌「吸食毒品」。被捕男子現正被扣留調查。案件由屯門警區重案組跟進調查。