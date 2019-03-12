【南丫島撞船】境外水域疑遭運油船撞沉　漁船「失蹤」　搜救直擊

今早（12日）南丫島東南錨地以南境外水域位置，疑發生撞船意外，一艘內地運油船疑撞及一艘漁船，漁船及後沉沒，運油船曾派三人下海視察。現時仍未知漁船船員人數，運油船上則有十三人，全部均告安全。政府現已啟動海上協調救援中心，警方、消防、海事處、飛行服務隊等已加入搜救行動。

今早(12日)8時44分，南丫島東南錨地以南位置，疑發生撞船意外，意外涉及一艘運油船及漁船。警方、消防及飛行服務隊接報後到場，據知漁船相撞後下沉，運油船曾出動救生筏及三人下海救援。

意外發生在境外範圍 運油船十三人安全

據了解，意外發生在南丫島以南一至兩公里位置，該處屬境外範圍，一艘內地運油船跟一艘漁船相撞，漁船及後沉沒，暫時仍未知漁船上船員人數，運油船則有十三人，全部均安全，當中三人曾落海視察。意外在境外水域發生，政府啟動海上協調救援中心，海事處、消防、警察、飛行服務隊亦加入進行救援。

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海上救援協調中心 過去海上意外曾啟動

是次行動中政府啟動海上救援協調中心協助，該中心隸屬於海事處港口管理科搜索救援組，負責香港水域及大部分南中國海的國際水域內，進行搜救工作。當中心接獲海上事故報告時，將應因其性質策劃及統籌搜救行動，並按需要向各部門單位要求出動資源。

翻查資料，去年1月香港帆船運動總會協辦的環球帆船賽，一艘比賽帆船來港途中，於橫瀾島以東海面與一艘內地船相撞，內地船當時共有10人墮海，當時船隊立即通知香港海上救援協調中心。2017年8月，颱風「天鴿」襲港時，多艘貨輪於香港西南海面擱淺下沉，有船員跳海逃生，香港海上救援協調中心接獲通報後亦已立即啟動。

過往南丫島海面意外 年初油輪起火釀死傷

過往南丫島海面亦曾有船隻出現意外，本年一月初，一艘越南註冊的運油輪，於南丫島南下尾咀對開海面起火，當時現場傳出多下爆炸聲響，船隻燃燒近兩小時後，升至三級火，現場更不斷冒出濃濃黑煙。當時出動至少3架飛行服務隊直升機，13艘水警輪及3艘消防滅火輪，該宗意外造成一死兩失蹤，多名船員受傷，事發四日後救援隊仍在搜救該兩名失蹤的船員。

去年九月中旬，一艘停泊南丫島北錨地的貨船，一名24歲外藉船員下落不名，其他船員疑對方墮海失蹤，遂報警求助。消防搜救一日後宣佈搜救行動結束，當時該名船員尚未尋回。

去年七月尾，一艘快艇與環保船，駛至南丫島牙較灣對開海面時意外相撞，及後船隻沉沒，至少五名女子墮海，幸得附近船家見狀相救。消防及警方接報後亦到場救援。