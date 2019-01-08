【南丫島貨輪爆炸】載化學品船爆炸冒濃煙　釀一死兩傷兩船員失蹤

途經香港南丫島油輪爆炸大火，暫造成一死兩傷、三人失蹤！今早約11時半，南丫島近下尾嘴以南對開一海里，一艘輪載有化學品及油的貨輪，突然爆炸起火。貨船上共有26人，20多人墮海，其後證實一人當場死亡，仍有三名船員失蹤。由漁民提供的圖片可見，貨輪陷入一片火海，濃煙直捲半空，船身更向右傾則。其後，醫管局總部立即啟動「重大事故控制中心」，傷者分別送往瑪麗醫院及律敦治醫院治理。至下午1時33分，消防將船火升為三級火。

據資料顯示，肇事的油輪為越南註冊貨輪，昨晚停泊在香港。（網頁截圖）

油輪起火 20多名船員墮海

今日（8日）早上約11時半，南丫島近下尾嘴以南對開一海里，一艘貨輪發生爆炸起火。貨輪上初步有26名船員，其中有20人墮海，21人獲救，消防員到場拯救。其後，證實一人死亡。由漁民華哥提供予香港01的圖片可見，肇事的貨輪陷入火海，船隻不斷冒出濃煙，黑煙更直捲半空，船隻更向右傾側。

一人證實死亡 目前三人失蹤

火警在11時46分升為二級，下午1時33分升為三級。消防輪到場繼續搜救工作。據了解，肇事貨輪載有化學品及油，船上共有26人，當中25人為越南人。目前消防員已救起22人，一人證實死亡，另有三人失蹤，事件暫有兩人受傷。警方出動13艘水警輪，另有消防滅火輪及海事處船到場協助搜救。至下午二時許，一人船員被尋回，仍有兩人失蹤。

肇事的油輪為越南船

有南丫島村民表示，今早11時許，有島內村民聽到五至六下爆炸聲，其間窗及門戶亦有震動。據資料顯示，肇事的油輪為越南註冊貨輪，長約144米，昨晚（1月7日）停泊在香港。該船總噸位11290，載重量為17542噸，於2010年建成。