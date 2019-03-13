【南丫島撞船】漁船沉沒　消息：失蹤者疑為香港仔泥鯭艇夫婦

南丫島東南錨地以南境外水域位置，昨日（12日）早上發生撞船意外，一艘內地運油船撞及一艘漁船，漁船沉沒，運油船上13人均告安全，但漁船上的人未有蹤影，有關當局通宵搜救，但未有最新消息。據了解，漁船上一對經營多年「泥鯭艇」的夫婦失蹤，兩人育有一對子女，其子身在外地工作。

其中一張照片上顯示海面正飄浮可疑物，未知是否船隻殘骸。（香港警察 Hong Kong Police Facebook）

昨日早上8時44分，南丫島東南錨地以南位置發生撞船意外，意外涉及一艘運油船及漁船。漁船相撞後下沉，運油船曾出動救生筏，三人曾下海救援，一度被以為失蹤，其後證實安全。據了解，意外發生在南丫島以南一至兩公里位置，該處屬境外範圍。

警方、消防及飛行服務隊接報後到場搜索，未有發現漁船及船上人物的蹤影，截至今早未有最新消息。