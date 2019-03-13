【南丫島撞船】漁船沉沒　消息：失蹤者疑為香港仔泥鯭艇夫婦

撰文：潘安奇
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南丫島東南錨地以南境外水域位置，昨日（12日）早上發生撞船意外，一艘內地運油船撞及一艘漁船，漁船沉沒，運油船上13人均告安全，但漁船上的人未有蹤影，有關當局通宵搜救，但未有最新消息。據了解，漁船上一對經營多年「泥鯭艇」的夫婦失蹤，兩人育有一對子女，其子身在外地工作。
其中一張照片上顯示海面正飄浮可疑物，未知是否船隻殘骸。（香港警察 Hong Kong Police Facebook）
昨日早上8時44分，南丫島東南錨地以南位置發生撞船意外，意外涉及一艘運油船及漁船。漁船相撞後下沉，運油船曾出動救生筏，三人曾下海救援，一度被以為失蹤，其後證實安全。據了解，意外發生在南丫島以南一至兩公里位置，該處屬境外範圍。
警方、消防及飛行服務隊接報後到場搜索，未有發現漁船及船上人物的蹤影，截至今早未有最新消息。
南丫島對出海域發生撞船意外，消防出動搜索。（黃偉民攝）
消息人士向香港01透露，駕駛漁船並失蹤的人為一對姓何的夫婦，兩人於香港仔經營「泥鯭艇」多年，家族都是漁民，兩人育有一對成年子女，其子身在外國工作，其女兒得悉事件後正在錄取口供。另一業內人士指，事發後直到今天，客戶及事主家人均找不到夫婦兩人，故估計兩人出海發生意外。
及後警方於社交媒體專頁發放相片，指香港水警與其他部門正協助搜救行動。（香港警察 Hong Kong Police Facebook）
本港過往亦曾發生漁民失蹤事件，2015年3月9日，夫婦黃福有（65歲）及羅妹（64歲）離開香港仔利東邨寓所，出海後一去不返。消防及海事處出動搜救多天。事主家人在肇事海面尋獲兩人的物品。