【飄流狗狗】泰國小狗誤上貨船來港　狗主親姊是港人：憂人道毀滅

一隻泰國狗狗疑因走失誤登貨船，6日間隨船橫越千里來到香港，被漁護署捉走，大批網民擔心狗狗安危，於網上呼籲希望能聯絡泰國的狗主。終於一名居港華僑向區議員求助，指其妹妹原來就是狗狗的主人，她指妹妹於網上知悉事件，十分擔心狗狗如限時內無人認領會被殺，正尋求當地關注組織及政府協助。

登貨船六日飄流到香港

網民Keith Ha Wing Kin昨（12日）於Facebook群組「泰旅谷真好玩」，上載一隻小狗於船艙的照片，指該隻小狗跟隨一艘由泰國來港的貨船到港，其後小狗被漁護署捉走，呼籲網民將訊息廣傳希望聯絡狗主。該隻小狗帶有頸圈，香港動物報報導，小狗於泰國春武里府的城市林查班（Laem Chabang）疑因走失後，誤登上一艘3月6日晚開往香港的貨船，至3月12日早上貨船抵達香港，船上伙長通知漁護署後署方人員將狗隻捉走。

網民Keith Ha Wing Kin於網上呼籲網民將訊息廣傳希望聯絡狗主。（Facebook截圖）

狗主家姊為居港泰華僑

狗狗離奇遭遇於網上引起回響，大批熱心網民擔心小狗的情況，紛紛於網上轉發事件，終令遠在泰國的狗主知悉事件，一名聲稱為狗主家姊的泰國華僑Bobo，原來是香港居民，她向北區區議員陳惠達求助，原來其妹妹昨日於泰國早上知悉事件後，即致電居於香港的Bobo求救。

妹網上知悉事件求救

Bobo指，妹妹居住於泰國曼谷，家中養了不少狗隻，「同佢傾電話，唔夠兩句就聽到狗吠聲」，妹妹會放養流浪狗，今次事件中的狗狗就是其中之一。Bobo稱妹妹指自己不久之前才收養該狗隻，至約兩星期前妹妹來港旅遊，交託友人代為照顧，惟回泰後發現狗狗不知所蹤，一直尋遍不獲。

擔心狗狗被人道毀滅

Bobo指至昨日（12日）事件於泰國網上及媒體間廣泛流傳，妹妹方知狗狗跟隨貨船來了香港，於是通知姐姐求助。Bobo指目前仍不清楚狗狗「飄流」到港的原因，但妹妹平日因工作需要有時需要到碼頭取貨，懷疑狗狗因跟隨其他職員到碼頭而誤上貨船。現時妹妹對狗狗的情況十分擔心，又稱於新聞見到如狗狗於4日內無人認領會被人道毀滅，因此她於當地已向動物關注組織求助，計劃如屆時與漁護署核對過資料後便會來港接回狗狗，另外Bobo又指事件於泰國引起回響，妹妹正於電視台接受訪問。

議員去信促漁護署暫托

接獲Bobo求助的北區區議員陳惠達指，已聯絡過漁護署了解事件，相信署方會暫時照顧狗隻，另外狗主於當地有透過動物關注組織向泰國政府求助，據他所知泰國政府計劃派員到港了解事件。立法會議員鄺俊宇亦去信漁護署關注事件，希望署方暫時安排托管狗隻免被人道毀滅，以保障動物福利。香港01正向漁護署了解事件。

現行做法4日無人領將人道毀滅

按漁護署現行做法，所有進入漁護署動物管理中心的流浪動物，會於4天後處理或供領養，如動物未被領回，最終會於4天後被人道毀滅。

另外有關本港進口動物程序，根據《公眾衛生（動物及禽鳥）規例》及第41章《狂犬病規例》，除非獲漁護署簽發的特別許可證，否則不得把任何貓狗輸入本港（不論是進口或轉口）。現時漁護署申請進口貓狗的程序，以三個組別劃分不同國家，當中泰國屬於第3組，按正常程序申請進口貓狗需要提前排期，其後接受最少為期4個月檢疫，申請人亦需提交防疫注射證明書，確保狗隻沒有包括犬瘟熱、犬病毒性肝炎及犬病毒性出血腸炎的傳染病。