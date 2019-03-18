【港鐵撞車】港鐵車務營運總管鄭群興：壞車要待今晚收車才可拖走

港鐵今日（18日）凌晨近3時測試新信號系統期間，中環至金鐘站有列車相撞，荃灣綫金鐘至中環全日暫停。港鐵車務營運總管鄭群興接受電台訪問時指，凌晨約2時45分，兩列不載客列車進行新信號測試時發生碰撞，其中一列列車的兩個轉向架偏離位置，復修需時及留待今晚收車後，才能拖回車廠，並評估損壞情況，他又指，印象中未曾發生過同類事件。至於行車恢復情況，他稱要稍後時間才知，下午會公布進一步消息。

港鐵車務營運總管鄭群興表示，有關事故過去未曾發生。（資料圖片）

鄭群興指，事件中一名車長右腳部擦傷，另一名車長沒有受傷，兩人送院檢查。初步相信事故與測試新信號系統有關，其中一列列車的兩個轉向架偏離路軌，復修需時，荃灣綫來往金鐘站和中環站的服務今日未能恢復。而來往荃灣站和金鐘站，維持三分半鐘一班車，港鐵會加強廣播及加派人手，有需要時會實施人流管制，及呼籲中環站乘客可於金鐘站轉乘港島綫。

確認事件前 將全面暫停所有夜更非行車新信號測試

他表示，待調查確認事件前，將全面暫停所有夜更非行車新信號測試，而乘客可繼續使用港鐵服務，目前是荃灣綫以金鐘站為總站。他表示，初步調查兩列列車在中環站「鉸剪位」擦撞，並非迎頭相撞，「一架駛離中環，一個準備入站，不是頭對頭，只是擦到車身。見到其中一列車偏向架偏離路軌。」

印象中未曾發生同類事件

他續解釋，由於中環站路軌並非單一路軌，「去到中環站有道岔鉸剪位，有道岔行去其他路軌，列車行去另一路軌時發生碰撞。」他指，需時將壞車收回，「其它列車進行時不能將壞車拖回車廠， 要等今晚收車才可以將壞車拖走，評估損壞，要稍後時間才能知道（恢復情況）。」他坦言，印象中未曾發生同類事件，會調查防護系統，下午將公佈進一步消息。

至於會否影響日後新信號系統投入服務時間，鄭群興估計有影響，並承認有關事故未曾發生，已即時通知運輸署及通知巴士公司，有需要時實施人流管制。他多次強調港鐵一定要以安全為先，暫時不會在非行車時段進行不載客列車測試。