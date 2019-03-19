【港鐵撞車】未能確定列車何時拖走　車務總監三度拒答肇事車速

昨日（18日）凌晨港鐵發生通車40年來，首宗列車相撞的嚴重事故，導致荃灣綫金鐘站至中環站全日暫停服務，兩列涉事列車的恐怖「遺照」更震驚全港。事隔一日，出事往中環方向的列車仍待拖走，相關列車服務仍須繼續暫停，港鐵車務總監劉天成聯同車務營運總管鄭群興、以及車務工程總管李家潤，於今早6時45分向傳媒交代復修工作進度，但三度被問及當時車速，仍未有正面回應。

過百名港鐵工程人員連夜將列車車卡分開。（港鐵提供圖片）

● 未知何時能全面恢復服務

劉天成表示，由於復修工序繁複，目前仍難以預計涉事列車何時能移離路軌、以及全面恢復列車服務。但劉指，昨日已動員每更100名員工，全面投入復修工作，並展示圖例解釋被撞由中環開出的列車，昨日已在預計之內，成功分開頭3卡及尾5卡的車廂；至於肇事另外一列車的頭卡，由於兩個轉向架均偏離路軌，現時仍在設法復修，但已將頭卡與另外7卡車廂分開。

● 今早會與承辦商開會 研究最有效復修方法

劉續指，由於現場環境狹窄，不能如一般情況使用大型吊車，加上夜間收車後只有數小時復修，程序上有一定困難。今早港鐵將會與承辦商開會，並與港鐵團隊研討有否更有效方法，將兩個轉向架放回路軌，然後再將列車鞏固及拖走，維修被碰撞的設備後，才能重新恢復列車服務。他強調，一切以安全為首，並感謝員工的努力。

● 三被問及當時車速 未有正面回應

對於意外起因，劉被記者三次問及當時出事列車的車速，均未有正面回答，僅稱列車當時接近尾站，車速理應不快，但須將相關數據下載，才能確定當時情況；又指當時列車車長有按動緊急煞車掣，而車速亦有減慢，但由於車身有一定重量，直至停下需要一定時間。詳細因由仍需待調查委員會調查。

● 荃灣綫金鐘至中環站繼續暫停服務

至於今日港鐵服務仍受影響，港鐵車務營運總管鄭群興指，今日荃灣綫金鐘站至中環站全日暫停服務，荃灣來往金鐘站則維持3.5分鐘一班，港鐵亦會加派200人協助乘客順利轉乘列車前往金鐘或中環，感謝市民的配合。

劉天成繪畫出肇事列車相撞後的情況。(黃偉民攝)