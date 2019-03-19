【港鐵撞車】隧道樓底低有電纜　移走列車難　消防坍塌搜救隊出動

港鐵通車40年首次發生因測試信號系統而撞車意外，導致至今近兩日荃灣綫來往金鐘至中環站需要停駛。港鐵首要任務是將車廂移正，然後將列車駛離主線，消防出動坍塌搜救專隊出動。消防工會相信現場有組織剝落的危險，人員所以出動。工程師認為港鐵已用最恰當的做法進行修復工作。

港鐵現時首要任務是將涉事金鐘往中環的列車車卡移回正軌，然後將列車拖離主線，中環至金鐘站就可以恢復行車。香港消防處職工總會主席聶元風指車身不穩，過程中或有外牆等組織部分剝落造成危險，萬一移正工程期間發生意外「壓到人」，現場消防員可即時動員。

工程師相信港鐵已用最恰當的做法進行修復工作。（港鐵提供圖片） 香港專業教育學院學術總監（工程）邵志勇工程師指，隧道環境屬室內，樓底低，頂部有電纜，而且原本以列車行駛為設計，因此空間較少，難以安排重型吊臂機進行協助工程，進行工程時亦要先將頂部電纜切斷電源。他相信，現時港鐵將車卡分開的方法，是將未有受影響的車卡與受損車卡分離，再安排將完好車卡移走，以便處理剩下受損的車廂。他又表示，相信港鐵已用最恰當的做法進行修復工作。

消防坍塌搜救專隊出動

港鐵車務工程總管李家潤接受電台訪問時指，或會出動重型機器協助。現場所見消防安排氧氣樽、千斤頂、捲揚機等起重工具到荃灣綫中環站月台，聶元風表示如果港鐵需要協助，指揮官考慮到公眾利益，在保障市民生命財產前題下，盡快恢復通車等秩序，也是消防工作一環。消防處發言人表示處方出動6部消防車，坍塌搜救專隊中環出動。

據消防處年報，坍塌搜救專隊由特種救援隊的特選消防、救護人員與工程組人員組成，共166名隊員，受過運用先進精良裝備進行進階搜救技巧的專門訓練。他們主要負責在本地或海外發生構築物坍塌、山泥傾瀉或其他大型事故時，搜救被困或埋在瓦礫下的人。該隊亦專責處理涉及卡車、重型車輛和貨櫃倒塌的事故。