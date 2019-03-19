【港鐵撞車】隧道樓底低有電纜　移走列車難　消防坍塌搜救隊出動

港鐵通車40年首次發生因測試信號系統而撞車意外，導致至今近兩日荃灣綫來往金鐘至中環站需要停駛。港鐵首要任務是將車廂移正，然後將列車駛離主線，消防出動坍塌搜救專隊出動。消防工會相信現場有組織剝落的危險，人員所以出動。工程師認為港鐵已用最恰當的做法進行修復工作。
港鐵現時首要任務是將涉事金鐘往中環的列車車卡移回正軌，然後將列車拖離主線，中環至金鐘站就可以恢復行車。香港消防處職工總會主席聶元風指車身不穩，過程中或有外牆等組織部分剝落造成危險，萬一移正工程期間發生意外「壓到人」，現場消防員可即時動員。
工程師相信港鐵已用最恰當的做法進行修復工作。（港鐵提供圖片）
香港專業教育學院學術總監（工程）邵志勇工程師指，隧道環境屬室內，樓底低，頂部有電纜，而且原本以列車行駛為設計，因此空間較少，難以安排重型吊臂機進行協助工程，進行工程時亦要先將頂部電纜切斷電源。他相信，現時港鐵將車卡分開的方法，是將未有受影響的車卡與受損車卡分離，再安排將完好車卡移走，以便處理剩下受損的車廂。他又表示，相信港鐵已用最恰當的做法進行修復工作。
消防坍塌搜救專隊出動
港鐵車務工程總管李家潤接受電台訪問時指，或會出動重型機器協助。現場所見消防安排氧氣樽、千斤頂、捲揚機等起重工具到荃灣綫中環站月台，聶元風表示如果港鐵需要協助，指揮官考慮到公眾利益，在保障市民生命財產前題下，盡快恢復通車等秩序，也是消防工作一環。消防處發言人表示處方出動6部消防車，坍塌搜救專隊中環出動。
據消防處年報，坍塌搜救專隊由特種救援隊的特選消防、救護人員與工程組人員組成，共166名隊員，受過運用先進精良裝備進行進階搜救技巧的專門訓練。他們主要負責在本地或海外發生構築物坍塌、山泥傾瀉或其他大型事故時，搜救被困或埋在瓦礫下的人。該隊亦專責處理涉及卡車、重型車輛和貨櫃倒塌的事故。
港鐵車務總監劉天成指首要任務是將轉向架偏離路軌的首卡車廂置回路軌。（黃偉民攝）
將8卡車廂一分為二
港鐵車務總監劉天成表示，每更派出100名工程人員復修，目前已將由中環往金鐘被攔腰撞的列車的8卡車廂一分為二，其中5卡向後移，另外3卡則向前推開。涉事金鐘往中環的列車，首卡車廂兩個轉向架偏離路軌，工程人員正設法將車卡移回正軌，然後將列車拖離主線，到達金鐘站側線，以便中環至金鐘站可以恢復行車。但由於現場是地下隧道，環境非常狹窄，不能使用大型工具或吊車移正，工作時間比預計多出很多。
港鐵將現場損毀的結構組件清理移除，鞏固肇事列車後，今日會尋找有關承辦商到現場協助，將轉向架偏離路軌的首卡車廂置回路軌。由於工程需時，荃灣綫中環站未知何時恢復服務。