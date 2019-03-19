【港鐵撞車】擬出動重型機器助修復　軟件供應商對事故感奇怪

港鐵昨凌晨在測試新信號系統期間，發生通車40年來首宗列車相撞事故，兩列車在荃灣線中環站及金鐘站之間的「渡線」路軌交叉位相撞。荃灣線金鐘站至中環站的服務今日(19日)仍然繼續暫停，未知何時恢復。 港鐵車務工程總管李家潤今日早上接受電台訪問時指，修復工作難度非常高，需要逐寸逐寸把偏離路軌的車卡重新擺好，今日或會出動重型機器協助。他又透露，軟件供應商在測試時亦有在場監察，並引述對方指對事故發生感到得奇怪，電腦系統竟容許兩架列車入「渡線」路軌感疑問。被問到港鐵會否更換系統供應商，李家潤指，有待調查後再判斷。 有港鐵工會指今次事故十分嚴重，形容「十分震撼，無想過有這些大的失誤」，並稱員工十分擔心，今日會開會商討跟進事宜。

港鐵車務工程總管李家潤則表示，修復難度十分高。（蔡正邦攝）

港鐵車務工程總管李家潤接受電台訪問時指，修復工作難度非常高，其中一列列車的一個車卡偏離路軌，但由於列車所在位置的空間狹窄，需要逐吋逐吋把偏離路軌的車卡重新擺好，今日或會出動重型機器協助。被問可否在晚上前完成修復工程，李指，會「盡快爭取」。

李家潤並指，暫未知被偏離路軌車卡遮擋位置的損毀情況，而其他可見位置的損毀情況就不嚴重。

新信號系統有主系統、副系統及後備系統三套電腦系統，李家潤表示，今次列車相撞，是由於副系統轉換至後備系統時出現問題引致，形容情況「絕對不可以接受」。他指，港鐵會責成小組深入研究及調查事故原因，調查方向包括是否軟件數據輸入錯誤、自動保障系統為何未有啟動等，料需時兩至三個月，晚間非行車的測試亦會暫停。

昨測試時軟件承建商有在場監察

李家潤指，過去港鐵有為主系統、副系統及後備系統做過測試，並無出現問題，他又透露，昨日凌晨測試時，軟件承建商亦有在場監察，對方對事故發生亦感到奇怪，電腦系統竟容許兩架列車入「渡線」路軌感疑問。被問到港鐵會否更換系統供應商，李家潤指，有待調查後再判斷。

港鐵昨凌晨在測試新信號系統期間，中環至金鐘站發生兩列列車相撞的嚴重事故。 (資料圖片)

李家潤稱，港鐵就新信號系統的測試是按部就班，包括軟件、測試台、模擬測試，而實地測試亦分為個別車站、全線測試等。被問到今次事故後，供應商在實驗室再做測試時就發現有問題，是否代表上一環有地方未做好，李家潤稱，已核實過模擬測試階段，「不過即使在測試台做了測試，實地(測試)可能也有問題。」他稱模擬測試由供應商負責，被問到如有出錯，會否有處罰，李家潤表示，會根據港鐵與供應商之間的合約條款裏面去磋商。他續稱，為何軟件會出現問題，仍需與供應商商討，而供應商一直有專家駐港，亦會派出4至5人到港，其中一名高層今日會抵港。

車務營運總管鄭群興表示，港鐵仍在中環站進行復修工作，荃灣線中環站服務仍然要暫停。 (資料圖片)

新加坡地鐵在2017年同樣發生兩列車追撞事故，並與港鐵屬同一系統供應商。他指，港鐵信號系統在事件發生前已與供應商簽署合約，而兩個系統制式亦有所不同，認為兩次事件成因不同。

高峰時段運作暢順 安排無人車疏導人流

車務營運總管鄭群興表示，港鐵仍在中環站進行復修工作，荃灣線中環站服務仍然要暫停，荃灣線列車服務維持由荃灣往返金鐘，維持三分半鐘一班，提醒可轉用其他路線過海。

他指，在早上高峰時段，整體運作暢順，個別車站會較為人流多，例如美孚站、荔枝角站、及深水埗站，故會特別安排無載客的列車，由荃灣站出發，直接到該站，以疏導人流。

香港鐵路公司員工協會主席杜廣仁就稱，事故十分嚴重，「十分震撼，無想過有這些大的失誤」，並稱員工十分擔心，今日會開會商討跟進事宜，如下次做測試前，是否需訂立安全守則，在高危地區有安全規範，以減少事故。他並指，事故當日應屬全自動的測試，車長角色由駕駛者變監察者，觀察運行時會否有突發事情發生。

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