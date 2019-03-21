【將軍澳謀殺案】疑犯殺人後潛逃九龍城落網　女死者生前性格孤僻

周三（20日）將軍澳寶林邨寶儉樓揭發謀殺案，一名無業男涉謀殺女友被捕！事發後一日，肇事單位仍被封鎖調查，有警員在門外駐守。據知，男疑犯有爆竊案案底，他曾向前度女友亮刀被通緝，警方經調查後，揭發疑犯涉殺害現任女友，遂以謀殺將他拘捕；有鄰居表示，對於日前揭發謀殺案感到驚訝，又指近日聽不到肇事單位傳出爭執聲。至於女死者獨居單位約三年，生前性格孤僻，曾因倒垃圾問題與人爭執。早上十時許，警方東九龍重案組探員到殮房調查案件。

事發後一日，肇事單位仍被封鎖調查，有警員在門外駐守。（郭倩雯攝）

數日前，46歲男疑犯於單位內殺害其34歲同住女友，之後潛逃至九龍城的一間賓館內。（資料圖片）

女死者性格孤僻 曾因掉垃圾問題鬧交

該名鄰居指，女死者約三年前搬入單位居住，單位之前有一名婆婆及男童居住，不過兩人之後遷出單位，僅得女事主一人獨居。單位間中有一名男子出入，但不確認是否疑犯。至於女事主生前性格孤僻，很少與鄰里打招呼及說話，「佢有時一入𨋢就縮埋一邊，唔會點理人哋，同佢打招呼都唔應人！」早年，女事主因掉垃圾問題與街坊鬧交，當時雙方都是不歡而散。

男疑犯涉「藏攻擊性武器」被通緝

據悉，46歲姓羅男疑犯為一名通緝犯，牽涉一宗今年年頭發生於黃大仙區持刀案件，當時他與前女友有爭執，更一度持刀威脅，警方一直通緝他，罪名為涉藏有攻擊性武器。數日前，46歲男疑犯於單位內殺害其34歲同住女友，之後潛逃至九龍城的一間賓館內。其後，疑犯向友人透露曾殺人，有人向警方舉報事件，探員於賓館內拘捕男疑犯。

警方尋獲女死者屍體 遂以謀殺罪拘男疑犯

由於，當時警方尚未找到被殺害者的屍體，警方只可藉調查早前牽涉的「藏有攻擊性武器」案將他拘捕。至昨日早上，警員並於寶儉樓肇事單位內，發現碌架床的暗格藏有一具女性屍體，女死者身體多處有明顯瘀傷，手腳曾被繩類物件綑綁。警方改以涉嫌謀殺罪，拘捕男疑犯。據知，兩人疑吸食冰毒，繼而發生爭執，過程間有人殺死女友。