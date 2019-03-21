【男嬰猝死】油塘九個月大男嬰嘔奶亡　揭警察父涉疏忽照顧被捕

事發的油翠苑C座漾美閣。（資料圖片／陳永武攝）

約一個月前，油塘一名9個月大男嬰疑嘔奶亡，揭發為警員的男嬰父親，涉嫌疏忽照顧兒童被捕！事發在上月19日凌晨4時許，油塘油翠苑C座漾美閣一名9個月大男嬰，被家人揭發嘔奶昏迷，男嬰送院後證實不治。警方經過逾一個月調查，揭發事件涉及疏忽照顧，並拘捕男嬰的父親。據了解，涉案警員駐守田心分區警署，與妻及育有一子一女，猝死男嬰為警員幼子。

警方表示：上月19日凌晨約4時40分接獲報案，指一名約9個月大的男嬰於觀塘鯉魚門道56號一單位內暈倒。人員接報到場，該名男嬰昏迷被送往聯合醫院治理，其後被證實死亡。

觀塘警區重案組經調查後，拘捕該名男嬰的36歲父親，涉嫌疏忽照顧兒童。他已獲准保釋候查，須於3月下旬向警方報到。

紀律部隊宿舍男嬰嘔奶 昏迷送院不治

事發在今年2月19日凌晨4時40分，油翠苑C座漾美閣一名9個月大男嬰，據報突然嘔奶昏迷，不省人事，家人見狀慌忙報警。救護員趕抵立即將男嬰送往聯合醫院，當時他仍陷於昏迷，抵院搶救後終告不治。據了解，涉事單位屬於紀律部隊宿舍。