【洩漏氣體】歌舞廳有123人　壞抽氣照煮食　消防：一氧化碳積聚

周五（22日）晚，尖沙咀懷舊歌舞廳發生罕見的集體暈倒事故，32人疑吸入不明氣體送院。樂極生悲，歌舞廳驟變「毒氣室」，原來因為有人於抽風系統損壞下，依然照常煮食，消防懷疑因此令場地積聚一氧化碳肇禍，但相信沒有可疑。

部份人送院時需戴上氧氣罩。（余睿菁攝）

● 半小時內接報有人不適及洩漏氣體

消防區長（九龍西）陳孝忠稱，昨晚約9時07分，消防接獲尖沙咀加拿芬道25號9樓有多人感到不適，遂派出兩輛救護車、一輛救護電單車前往現場，惟抵達上址後，卻發現在場有大批人士感到不適，隨即增派救護車處理。至晚上約9時33分，消防控制中心再接獲懷疑洩漏不明氣體，導致有人不適的舉報，消防車3分鐘後抵達，當時所有人已離開涉事的私人會所，在樓下接受救護員治理。

● 抽風系統損壞照常煮食 一氧化碳積聚

消防員隨即用儀器在場探測，並發現有一氧化碳，向會所負責人查問後，相信昨日較早前，會所的抽風系統損壞，但其後照常煮食，消防初步懷疑因此令場地積聚一氧化碳，無法及時疏通，但確實肇事原因仍在調查當中，初步相信事件並無可疑。

● 逾百顧客職員出席晚宴

據了解，會所面積約40米乘30米，出事時正進行晚宴，場內有108名顧客及15名職員，事故中共有11男21女（27至70歲）需要分送伊利沙伯、廣華及明愛三間醫院治理。消防共派出動6輛消防車、9輛救護車、4輛輔助醫療裝備車到場，並動員23名消防員及35名救護員救援，期間一度協助疏散大廈內其他市民，直至探測安全後放行。

事發於昨晚9時許，出事歌舞廳廚房突然傳出異味，空氣混濁，先有廚工暈倒，繼而陸續有多人不適，甚至嘔吐。部分人情況嚴重，送院時陷於半清醒狀態。