【尖沙咀謀殺案】聲請人住所如無掩雞籠　衛生情況惡劣

一度有消息指尖沙咀海防道兇殺案現場為國際社會服務社香港分社（ISS）提供的庇護所，事實上為ISS協助聲請人租住的單位。香港01記者今日重返該單位，發現酷刑聲請人住所猶如「無掩雞籠」，大閘沒上鎖、沒有管理員，亦沒有任何告示。 尖沙嘴酷刑聲請人謀殺案，一名醉酒印度男疑殺害室友，被控一項謀殺罪，明（25日）在九龍城裁判法院提堂。

發生謀殺案的庇護屋猶如無掩雞籠。（梁銘康攝） 一名持行街紙的50歲印度男疑於上周四（21日）凌晨時份，與同睡一張碌架床的同鄉起爭執。警方於現場檢獲懷疑毒品，拘捕死者室友涉嫌管有危險藥物。警方經調查後，懷疑他與該名事主死亡有關。該名44歲室友已被控以一項謀殺罪，案件將於明日（25日）在九龍城裁判法院提堂。

ISS人道援助11,136聲請人

社會福利署發言人表示，社署透過公開招標委托ISS向在港期間無法應付基本生活需要的免遣返聲請人（聲請人或服務使用者）提供人道援助，包括租金津貼、基本公用設施津貼、食物、衣履、基本日用品及適當的交通津貼等。

截至2018年12月底，ISS為聲請人提供人道援助的服務使用者人數為11,136人。 翻查資料，社署自2006年開始提供有關的人道援助，2013至14財政年度預留2.3億元作為提供支援服務的支出。

一度有消息指案發單位為國際社會服務社香港分社（ISS）提供的庇護所，事實上為ISS協助聲請人租住的單位。社署發言人指，根據ISS提供的資料，有關地址並非其提供的庇護所，而大部分聲請人均能運用租金津貼自行物色到適合的居所並與業主簽訂租約，如聲請人未能自行找到住所，可要求ISS協助。

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聲請人住所如無掩雞籠

按記者現場所見，現場單位猶如無掩雞籠，大閘沒上鎖，大門打開，亦沒有管理員或任何告示。單位有兩間房，各設兩張碌架床，連同客廳共十個床位，其中一間房有微波爐，十分簡陋。據住客所講，每月繳付$1,800租金，大門整天不會上鎖，但不知道每月租金付給誰，也沒有聽聞ISS。

香港國際社會服務社屢爆醜聞，曾被指向難民提供過期食物及對於難民居於寮屋視而不見，與指控人對簿公堂，最終勝訴，指控人需要破產。2014年40名難民佔領社署，質疑有人剋扣公帑，提供過期食品或安排難民居於非法寮屋。

ISS網頁指受社署委託向社署轉介過來的免遣返聲請人士提供援助服務，受助人的需要會在首次面見時進行評估，因應他們的個別需要和情況，包括他們本身擁有以及可從其他途徑獲得的資源，決定援助金額及內容。國際社會定期每月檢討援助金額及服務細節，並清楚列明在受助人與國際社簽署的服務合約上。