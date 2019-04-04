【泥頭追蹤】荃灣工廈清拆　01跟蹤泥頭車　揭廢料運屯門非法傾倒

清拆、重建每日進行，推土機下的泥頭，最後往何處傾倒？有51年歷史的荃灣永南貨倉大廈，去年底開始清拆，每日有約50架次的車輛，將泥頭等廢料運走。香港01記者連日追蹤，揭發部分泥頭車，竟將廢料運往屯門亦園村附近的農地非法傾倒。不足半年內，綠意盎然的農地，大面積地遭鏟樹、倒泥，變成棕土。泥頭堆至約兩米高，威脅民居。涉事的工程承辦商億京發展及策劃有限公司，至今（4日）對事件未有回應。

多輛泥頭車在荃灣工地運走泥頭。（賴雯心攝）

土地聯盟成員朱凱迪指，傾倒活動估計已持續兩星期。（蔡正邦攝） 2017年，億京集團以21.6億元買入位於荃灣沙咀道的永南貨倉大廈，隨後開始清拆。至2019年3月，清拆工程已大致完成，據香港01記者觀察，每日有近半百泥頭車出入運走鐵器及泥頭。記者追蹤發現，地盤內的泥頭，被運往屯門亦園村對開，面積約兩公頃的農地傾倒。

泥頭車從荃灣駛至屯門農地後，聽男子指示傾倒泥頭。（蔡正邦攝）

泥頭車傾倒半人高的泥頭，揚起大量灰塵。（蔡正邦攝） 荃灣屯門多次來回裝卸泥頭 男子在旁指揮泥頭車「卸貨」 記者於三月開始，連續兩周追蹤泥頭車的去向，了解他們往何處傾倒泥頭。首日追蹤，記者發現泥頭車離開荃灣工地後駛往屯門。原應運往全港四個合法填料區的泥頭，竟被運往屯門的農地。泥頭車途經亦園村公所後駛入小路，經過天橋，終到達傾倒地點，將大量泥頭卸下。現場有一名男子負責監督及指揮泥頭車。當他發現記者採訪，將車駛近質問來意，甚有戒心；泥頭車則在旁卸泥頭，發出巨響及揚起大量灰塵。 十分鐘後，該車倒畢泥頭離開農地，記者再度尾隨，發現該車折返荃灣工地取走另一批泥頭。為確認該泥頭車將會再度到屯門農地傾倒泥頭，記者繼續追蹤，發現泥頭車亦再前往屯門，在同一農地棄置泥頭。從航拍機拍攝到的影像可見，泥頭車從橋底的唯一入口駛入農地，左邊是大堆泥頭，而右邊則是瀝青。瀝青是過往傾倒泥頭以改變土地用途的個案中，多次出現的建築材料。 堆泥頭後 農地比原來地面高出半米 由於先前傾倒的泥頭已被推平，農地猶被墊高，比原來地面高出半米。現場有兩部推土機及一輛壓路車運作，分別將運到的泥頭均勻撥開，以及將瀝青平鋪於農地上。白斗泥頭車傾倒車上泥頭，將文件交予在現場監督的男子後，便駛離農地。

記者追蹤泥頭車至屯門亦園村對開農地。（蔡正邦攝）

環保署人員疑訪農地漏風聲 泥頭車早上改道

記者隔日（3月27日）再次追蹤，分別在荃灣工地及屯門農地守候，記錄到約30架泥頭車的出入及目的地。早上11時許，記者尾隨一泥頭車到亦園村路口時，發現該車竟停泊路口，未有駛入農地；有村民指，數名疑似環保署人員近午時巡查棄置地點，令風聲變緊，在該處監督泥頭車的男子及泥頭車亦隨之離去，整個早上再無泥頭車前往屯門亦園村的農地傾倒泥頭。荃灣工地將泥頭裝上泥斗的工序，亦一度暫停。

至黃昏時分，記者發現泥頭車的出入頻率恢復正常，於是尾隨一車，第四次到訪屯門傾倒處，以航拍機試圖拍攝泥頭車傾倒情況。駛至亦園村路口時，發現該名負責監督的男子駕車返回現場。泥頭車亦明顯對外來車輛充滿戒心，於記者車輛後方停泊約五分鐘後，才駛入農地開始傾倒。記者以航拍機拍攝該輛棕色泥頭車傾倒泥頭時疑被發現，泥頭車即停止活動，數分鐘後方釋疑，又繼續傾倒。

入內睇清非法傾倒泥頭時序！

再過一日，記者偕新界西立法會議員朱凱迪及土地正義聯盟成員再到現場視察，發現傾倒泥頭的行動暫時停止。地政署派人員到場調查，農地一整日都未再有泥頭車到場傾倒。記者在4月1日及2日再到場視察，未見泥頭車及負責男子，農地周遭則被圍上鐵網後鎖上，車輛無法進入農地。

根據Google去年10月的衛星圖片，涉事農地曾經綠意盎然，有人在內耕種；但記者近日到場視察，發現如山的灰色泥頭已完全將其覆蓋。涉事農地位於屯門亦園村，面積約2公頃，即大約兩個半足球場，傾倒活動已持續數星期。堆積如山的建築廢料高約1.5至2米，共橫跨10個地段。

地主恒基：並不知情

根據土地註冊處資料，涉事農地由多間公司及個人持有，其中一間為榮捷發展有限公司，是恒基的附屬公司。恒基指，公司對有人非法傾倒泥頭一事並不知情，而管理公司在接報後亦已即時派員在該土地圍起鐵網，以免再次被人傾倒泥頭。

恒基在涉事農地接獲投訴後，派人員為農地圍上鐵網及鐵鏈，阻止車輛進入。（黃偉民攝）

舊批農地傾倒不屬違法

地政署回應查詢指，未曾收過該處非法傾倒泥頭的投訴。地段屬現時新界常見的舊批不可建屋地段(俗稱「舊契農地」)，在有關農地上進行平整地面及填泥活動，此類舊批地段的地契條款按1983年的法庭判決並無土地用途限制，唯不得在其上搭建未經批准而又並非已登記寮屋的構築物，否則屬違反地契條款。因此，在有關農地上進行平整地面及填泥活動，並無違反地契條款。

環保署循《廢物處置條例》進行調查

即使無違反地契條款，涉事公司亦可能已觸犯《廢物處置條例》。環保署發言人指，就相關農地傾倒泥頭的個案，共接獲3宗投訴，已即時作出巡查及跟進調查。該地段屬私人土地，根據《廢物處置條例》的規定，在私人土地進行建築廢物堆填活動，必須先以指明表格(EPD-238)向環保署提交土地擁有人的書面授權，在獲得環保署確認後方可進行該活動，環保署亦未曾收到可進行倒泥頭的土地擁有人書面授權。故現正按《廢物處置條例》進行調查。

土地正義聯盟成員朱凱迪到場視察。（蔡正邦攝）

於非指定堆填區傾倒泥頭可節省逾半傾倒費

環保署於2005年1月開展建築廢物處置收費計劃，建造工程承判商、裝修工程承判商或處所擁有人，在使用政府的廢物處置設施前，需向環境保護署繳交費用，俗稱「傾倒費」，以減少產生廢物和善用堆填區。

香港處理建築廢物的方法，主要將可重用的建築碎料、瓦礫、泥土、瀝青及混凝土等惰性建築廢物運往公眾填料區暫時存放，日後在填海及土地平整工程中使用。現時全港有4個公眾填料接受設施，分別位於將軍澳、屯門、柴灣以及梅窩，每公噸收費港幣71元；如承判商想往全港3個堆填區傾倒泥頭，建築廢物按重量計必須不多於50%，每公噸收費港幣200元。土地正義聯盟成員區國權透露，非法傾倒泥頭收費低廉，只需港幣100至200元一車，有時更毋須收費，大幅節省傾倒成本。