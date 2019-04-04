【泥頭追蹤】一周內泥頭堆至家門前　老村民：我哋有咩可能反對到

一星期、兩公頃的農地由綠林變成黃泥地。屯門亦園村一幅約2公頃大的農地，去年10月仍是綠油油，上月中突然闖入一輛又一輛的泥頭車，數噸重的泥頭一傾而下，將一片青翠草地瞬間活埋。泥頭傾瀉發出一聲聲「轟隆」巨響，揚起的灰塵湧入民居，一直被綠意包圍的居民，現時家園被泥頭包圍。其實政府自計劃將洪水橋發展成新市鎮後，綠林變泥地的事情時有發生，全因農地地主趁政府未入場前，以「四部曲」將農地變棕地，從中賺錢，包括倒泥收費、變停車場、棕地賠償及上樓「多層式工業樓宇」。

王伯及梁伯屋後便是泥頭區，屋前另一幅地又開始出現倒泥活動。（黃偉民攝）

「好大聲，好大塵，人哋一定係填到嚟門前」，75歲的亦園村民王伯指著家門前僅存的綠草，一臉無奈。王伯在亦園村住了十幾年，生活一直很平靜，直至上月中，屋後面的一幅農地突然不斷有泥頭車駛入，將一斗斗泥頭傾倒落農地，綠草瞬即被吞噬，一個多星期便堆出了面積約1.5至2公頃、高度1.5至2米的泥頭區。

家園被泥頭包圍 村民王伯：我哋有咩可能可以反對？

屋後方的農地被填滿，3月27日，泥頭車突然間由王伯的屋後，沿小路直剷闖入屋前仍有植被的農地上，然後將泥頭傾瀉而下。王伯指著門前僅存的綠草拋下一句，「一個星期就會堆到嚟呢到（屋前）」，到時王伯及其他村民的民居將被泥頭包圍。面對屋前的農地將充斥著泥頭，王伯無能為力，「都無解，人哋地產商，我哋有咩權叫人哋唔好做啫？人哋一定係填到呢到（屋前），我哋有咩可能可以反對？」現時王伯只希望政府能盡快安置他們。

民居與泥頭區不足10米距離

從航拍的畫面見到，有民居與泥頭區不足10米距離，一走出家門便是泥頭，而涉事地段附近的另一幅農地亦開始有植被被泥頭覆蓋，身處兩幅農地中間的民居，例如王伯家，很快便會被泥頭包圍。

泥頭車從王伯屋旁的小路直剷上王伯屋前的農地，留下深深的車胎痕。（蔡正邦攝）

從航拍的畫面見到，有民居與泥頭區不足10米距離，一走出家門便是泥頭。（黃偉民攝）

根據Google Earth 2018年10月的衛星圖像亦顯示該處為一片綠草的農地，原來綠地現時已被如山的泥頭覆蓋。 數月前村民曾向朱凱廸反應擔心業主將土地用於倒泥 立法會議員朱凱廸數月前曾到過該地，當時未有倒泥頭出現，惟當時有農民向他表示，擔心業主不讓繼續耕種，會趕他們走將土地用於倒泥，希望政府在業主倒泥之前，可作一些凍結安排，證明他們農戶的身份，惟政府政策是待收地前才會進行補償及遷置問題。沒想到，數月後，該地真的被泥頭覆蓋了，有受影響村民到立法會申訴部提出，村內有嚴重的倒泥問題威脅身安全，希望政府執法，惟當時政府的回應是很多地方已改劃用途，就倒泥問題，沒辦法用城市規劃條例執法。

採訪當日有地政總署人員到場巡視。（蔡正邦攝）

涉事地段屬舊批農地 規劃成GIC用地 不規範填泥活動 原來涉事地段屬洪水橋新發展區的一部分，原本為農地，惟2017年因應新市鎮發展，規劃為「政府、機構或社區」（GIC）用途，根據規劃署的文件，GIC用地規劃意向沒有提及不可進行填泥活動，變相不構成非法倒泥。加上涉事地段屬舊批農地，此類舊批地段的地契條款按1983年的法庭判決並無土地用途限制。因此，在有關農地上進行平整地面及填泥活動，並無違反地契條款。規劃署及地政總署均無權執法，朱凱廸認為現時對倒泥活動大開中門，「任佢哋倒，變成倒泥生意係食住政府新發展區嘅規劃上。」 朱凱廸：業主趁政府入場爭取多些棕地補償 於納入新發展區的農地上進行填泥活動已非新鮮事，因背後存在著龐大的利潤。將洪水橋發展成一個新市鎮，需要改造大範圍的棕地，為處理受影響的棕地作業業主，除了賠償，政府擬興建「多層式工業樓宇」來安置他們，現時政府仍就工廈的租金問題進行商討。朱凱廸稱，或有業主趁政府未開始發展的時候，嘗試爭取多些棕地的補償。

朱凱廸認為政府只看新市鎮落成後的成果，不理會中間發生的村民被逼遷問題。（蔡正邦攝）

農地變棕地 賺錢四部曲

業主或利用四個步驟，循序漸進地獲取更多利益。先是將農地供給泥頭車倒建築廢料，每車泥頭收費；當農地堆滿泥頭後，便可鋪上瀝青，令農地變成棕地作業，以露天貨倉或停車場的形式賺錢，以是次發現的倒泥頭農地為例，涉事農地堆了瀝青皮，朱凱廸相信鋪了瀝青皮後會變成棕地作業用途，可能變成停車場或露天貯物；第三步便是當政府收地時，業主可爭取獲得棕地現金賠償；最後，若政府落實了發展「多層式工業樓宇」，地主便可爭取獲得上樓的機會。

朱凱廸表示，倒泥生意是「食住政府新發展區嘅規劃上」。（蔡正邦攝） 朱凱廸翼政府及早安置受影響村民 農地成為「搖錢樹」，朱凱廸擔心若政府不凍結棕地作業的時間，未來這幾年內或有更多地主用同類方法，將農地變成棕地，以爭取更多的賠償及安置的權利，「個問題都幾荒謬，可能到政府入場嘅時候，佢（政府）可能又要使一筆錢，去挖走呢啲泥，跟住再做其他平整工作，成件事就係啲泥喺到潷嚟潷去，喺到生產GDP。」朱凱廸認為政府在發展新市鎮時，只是想著落成後的成果，沒有理會中間所發生的村民被逼遷、被威脅等事件，「任由地主搵著數，最後都係搵市民著數。」