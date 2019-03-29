【高鐵裁員】被炒墮軌女月台助理　親述經過：肚痛兼頭暈誤墮路軌

高鐵西九龍站昨日（28日）接連發生職員於站內危站及墮軌事件，其中墮軌女月台助理仍於醫院留醫。原來該名女月台助理為早前被公司解僱的外判工，有閉路電視片段拍得她當時於月台奔跑後躍下路軌。受傷的女月台助理螢姐受訪親述經過，聲稱自己並非跳軌，而是因肚痛借用完列車廁所，心急跑出車時頭暈墮軌，「一亂跑就咩都唔知，就跌咗落去」。

片段拍得女子跳下路軌

昨晚7時許，46歲姓陳女月台助理，於值勤期間在車站B4層月台跌落路軌，其他月台職員拍下緊急按鈕阻止列車駛離報警求救，同時通報香港及內地相關部門，陳女手腳擦傷被送院治理。有傳媒獲得閉路電視片段顯示，女月台助理當時於月台旁奔跑，越過車頭位置後右轉跳下路軌。

受傷螢姐：「偷雞」借動感號廁所

墮軌受傷的女月台助理螢姐，目前仍於醫院留醫，她解釋自己並非跳軌。她於事發前於B4層近5號月台當值，當時該月台一輛八車卡的動感號剛回航停泊，車頭前方有一段路軌空位，在列車剛落完客及準備再上客之際，螢姐指自己突然內急，一般情況她們如廁需要到樓上的B2月台廁所，但螢姐指因擔心下批乘客進入月台時自己不及回來，因此「偷雞」於動感號列車內廁所如廁。

聲稱跑錯方向跌下路軌

螢姐指其後於車廂內聽到列車即將開出的廣播，擔心列車關門，於是馬上跑出車外，她指自己因於前日收到大信封被解僱，近日受裁員影響睡眠欠佳，突然跑出列車時感到有點頭暈，「跑錯咗方向，然後同事又叫我，結果我就暈暈地返轉頭，當時我就好奇怪，一亂跑就咩都唔知，就跌咗落去」。現時她指腰部脹痛，每當郁動時就疼痛難當，亦不能下床。

被指自殺跳軌感冤枉

螢姐指於事件後有同事向公司探口風，有指公司會將事件當作她自殺跳軌，或不能獲得保險賠償，甚至可能被控告，「醫生同警察都話我係工傷，我覺得成件事，我跌咗（公司）無嚟探過我、問候我，仲要咁講我，覺得好冤枉」。入職6個月，螢姐指感覺公司制度混亂，時有發生超時的薪金被拖糧，又會要求員工放無薪假等。螢姐又稱早前公司召開員工大會，蔡姓負責人親自向他們解釋政策，「果日開會好有誠意，搞到我地好安心，但之後做嘢同當時講嘢完全唔同，炒人無準則，菩薩面孔但魔鬼嘅心嚟」，螢姐稱如果真的被控告會申請法援。