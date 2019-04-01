【行山失足】馬鞍山菲女墮坡　救援人員連夜搜救　直升機救起送院

昨午（31日）一名菲藉女子偕同五名同鄉行山時，疑失足墮坡，跌下約30米受傷。大批救援人員接報後徒步上山搜索，政府飛行服務隊亦派直升機空中盤旋，搜索事主位置，搜救行動連夜進行。至今日凌晨（1日），其五名同行友人已由人員協助下山，受傷女子則於今早8時，被直升機送往東區醫院治理。

行山人士報警時透露身處的位置。(紅框示)

菲女偕五友行馬鞍山​ 昨午失足墮坡

昨日(3月31日)下午5時許，警方接獲報案指，有6名女子在馬鞍山郊野公園行山，其中一人疑失足墮坡，跌下約30米受傷，幸仍清醒。大批救援人員接報後徒步上山搜索，據知意外位置在彌天棧道。政府飛行服務隊(GFS)亦派出直升機空中盤旋，搜索事主位置。消息稱，救援人員於入夜後已能定位求救人士的位置，但由於意外現場陡峭，救援人員於今日(4月1日)凌晨時份，仍在嘗試營救傷者。據知6名行山女士均為菲律賓籍人士，她們較早前相約在輋下出發行山，前往馬鞍山郊野公園。

救援人員連夜營救 今晨直升機協送院

至凌晨5時，救援人員已經接觸到6名行山人士，包括墮坡受傷女子，並將她移至安全位置。稍後將安排傷者送院治理；兩小時後5名沒有受傷的女子，在救援人員協助下落山，到達馬鞍山村，而受傷女子則仍在山上，由救援人員固定傷勢後，再移送落山。今早8時，飛行服務隊已將受傷女子送往東區醫院。