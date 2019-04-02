【門cam直擊】屯門湖景邨可疑男出手撬門　智能門鈴全記錄

屯門湖景邨發生懷疑爆門案，一名可疑男子疑趁走廊無人時出手撬門！網上片段顯示，男子原於走廊內側張望，待確認無人時，即到其中一戶門前「爆門」，及後疑聞見聲響即逃逸！猶幸事主門前裝有智能門鈴，拍下整個過程。
有街坊留言表示，該名男子疑為同層住戶，亦有網民看畢影片後，表示感到害怕，又提醒街坊小心門戶。
可疑男子於走廊內側張望。（網友Emily Pui Yee影片截圖）
乘無人出手撬門 疑聞聲響即逃
據門CAM影片顯示，昨日（1日）下午約三時許，一名身穿黑紅外衣的男子，原於走廊內側張望，疑待確認無人時，即到其中一戶大門前有所動作，並看向門鎖位置，疑正撬門，過程長達八秒鐘。及後走廊對面一戶門口疑準備開門，男子懷疑聞見疑響後，隨即退回走廊內側離開，幸好事主門口裝有智能門鈴，將整個過程全部拍下。
可疑男子企圖破門全過程
男子疑為同層住戶 網民：好驚！
發佈影片的網民表示該名男子及後已離開，且未有留下任何痕跡，因此未有報警；據了解，事發地點為屯門湖景邨湖光樓。另外，有街坊留言指曾在上址乘𨋢時見過對方，懷疑對方亦為附近住戶；亦有網民表示，該名可疑男子於屯門任職保安。對於可疑男子企圖爆門一事，有網民看畢影片後表示感到害怕，亦有人提醒街坊小心門戶。
淘寶智能門鈴品牌眾多。（網上截圖）
智能門鈴偵測門口 配備變聲功能
影片上傳後，不少網民對影片中使用的「門CAM」感興趣，發文者表示自己使用小米門鈴。翻查資料，小米旗下品牌曾出品智能門鈴，組合價格由人民幣269至523元不等，折合約港幣314至610元，該套門鈴備有人體感應器，只要門外三米內有人停留，便會立即開啟視頻，並將拍攝到影片發送到用家手機上；另外，門鈴亦有「變聲」功能，用家可以手機進入通話模式，開啟變聲功能，與門外的人進行對話。
記者於淘寶輸入「智能門鈴」，發現智能門鈴品牌眾多，價格由百多至數百元人民幣不等，大多都標榜可以手機遙距監察，實視查看家門外狀況。