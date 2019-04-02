【門cam直擊】南澳洲山火毀近百棟屋　智能家居防盜兼保家園

昨午（1日）屯門湖景邨發生懷疑爆竊案，幸有「門CAM」直撃全程，將可疑人動作拍下。原來智能門鈴家居「救命」而非首次，2015年南澳洲曾發生嚴重山火，造死多人死傷，當時一名居民全靠智能家居得悉火警靠近，並利用手機啟動灑水系統，成功保住家園。 另外，記者發現智能家居品牌多不勝數，低至數十元、高至上千元都有；有智能家居防盜系統不單可偵測賊人入屋，亦有系統可分析外來訪客數據，將資料立即通報屋主。

南澳洲山火90人傷 居民靠智能家居保家園

2015年年尾，南澳洲南部曾發生嚴重山火，當時火舌長達40公里，造成兩人死亡、90人受傷、至少87棟房屋損毀及燒毀85,000公頃土地。事故中一名居民Simon Maddocks，當時透過利用智能家居監控器，發現火勢正蔓延四周，遂利用手機程式啟動智能家居灑水裝置，保住了自己的房子和農場上的牲口。

智能家居在關鍵時刻或成救命工具。 AI「門CAM」分析訪客資料

市面上智能家居日新月異，除了「門CAM」、「家居監控器」外，亦有不少家居防盜器，在關鍵時刻或可成救命工具。記者翻查資料，發現內地智能家居品牌，曾出產多款智能家居防盜器，包括以AI科技進行人像識別的「門CAM」，分析訪客的年齡、性別等特徵；另外，若門前訪客逗留過久，「門CAM」亦會發出語音警告，並將有關影像即時交予住戶。