【梧桐寨死亡自拍】友人失蹤見直升機知不妙　三年四山友拍攝命喪

梧桐寨主瀑今(5日)發生行山意外,26歲菲籍女疑在主瀑頂自拍,失足墮30米,倒臥潭底爆頭慘死。據目擊者指,女事主疑在瀑布頂影相失蹤,同行友人慌張尋人,未幾救援直升機已抵達,方知女事主已飛墮潭底重創。攀山專家指出,有山路可橫過主瀑頂,主瀑頂另一邊便是散髮瀑,瀑頂設有欄杆,若小心慢行不太危險,但如果為拍照而走出欄杆,恐身陷險境。這是過去三年,最少第四宗因行山拍攝而釀成奪命意外,攀山專家呼籲行山人士切勿在危險位置只顧拍攝而疏忽自己安全。

25歲女死者墮瀑布底死亡。(讀者提供)

林村梧桐寨是大埔區最古老村落,擁有香港最大範圍的著名瀑布群「梧桐寨瀑布」。瀑布群被喻為「香港四大自然奇景」之一,當中以井底瀑(下瀑)、中瀑(馬尾瀑)、主瀑、散髮瀑最為人熟悉。而今次發生意外的主瀑高約30米,屬瀑布群中最高的一個。

目擊者﹕死者疑在主瀑頂墮下

一名菲籍女目擊者Elsa指出,發生意外的菲女與五名友人同行,她當時疑身在主瀑頂部,前往影相後失去蹤影,同行友人慌張問﹕「Where is the one friend? Why is not come back?(那一個朋友去哪了?為何沒有回來?)」未幾,直升機已到來,他們才意識到情況不妙,驚惶不已。由於直升機已到達瀑布頂,風勢強勁,所有行山人士走回主瀑潭邊暫避,此刻才知悉有人墮瀑布,倒臥水中。有香港人將女事主救離水潭,放在石頭上。據悉當時有醫生探其脈搏,已證實她返魂乏術。女事主的友人聞悉噩耗感震驚,泣不成聲。現場消息指,女事主當時正在「自拍(Selfie)」,疑失足墮下。

警方到場調查事件。(陳諾希攝)

主瀑頂有山路 設有欄杆

據了解,行山人士橫越主瀑水潭石面,可前往另一瀑布「散髮瀑」,該處與主瀑瀑布頂非常接近,沿途處處亂石,路面濕滑。攀山專家黃炎良指出,梧桐寨有山路可橫過主瀑頂,瀑頂另一邊便是散髮瀑,瀑頂早已加設欄杆,行山人士只要小心濕滑,慢慢行便可,但如果有人走出欄杆外拍攝,恐身陷險境,隨時墮下主瀑。黃呼籲,行山人士不宜在危險位置拍攝或自拍,讓自己身犯險境,「唔到邊陲都唔得,結果疏忽自己(安全),唔值得。」

攀山專家鍾建民則表示,現階段難以確定意外成因及墮瀑布位置,惟他指出,有行山人士可能為了拍攝不同角度的瀑布,在瀑布中段或頂部,走至較出的位置,而瀑布附近的路段濕滑,甚至有青苔,而且不是每個位置皆有欄河,一旦跣腳便會失去平衡墮下。他提醒,如果行山人士想要拍攝或自拍時,必須先確認四周環境是否適合,以及腳下石頭會否移動,而且行瀑布時最好穿著防跣的行澗鞋及孭背囊,不宜穿著「白飯魚」、涼鞋,亦不宜拿手袋,應盡量騰空雙手。

本港屢有行山人士影相釀傷亡

香港過往曾發生行山影相墮崖意外,過去三年,至少已有五宗,當中四人死亡。新娘潭、獅子山等行山熱點,成為了拍攝者的英雄塚。2018年4月,一名42歲女子獨自在沙頭角屏嘉石澗遠足,在石板潭的壺穴奇景前欲拍照留念,遂請行山人士代為「揸機」影相,但她疑因岩石邊緣濕滑跣腳,墮三米直插水潭底,送院後不治。2017年1月,一名出版社的出版顧問獨自在新娘潭行山,為教科書拍攝照片,其間失足直墮瀑布底部,送院後不治。

城大職員 墮三米深水潭 盆骨受傷

2016年6月,三名城市大學職員在大埔新娘潭遠足,其中一人在照鏡潭潭邊石頭拍照時失足,直墮三米深水潭,惟幸無大礙,僅盆骨受傷。2016年3月,一名22歲姓區男大學生在霧中登上獅子山近獅頭山頂,在沒有圍欄的崖邊持手機與獅子頭自拍時,懷疑崖邊濕滑,失足直墮150米下的亂石堆,最終傷重死亡。