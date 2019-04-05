【梧桐寨死亡自拍】友人失蹤見直升機知不妙　三年四山友拍攝命喪

梧桐寨主瀑今（5日）發生行山意外，26歲菲籍女疑在主瀑頂自拍，失足墮30米，倒臥潭底爆頭慘死。據目擊者指，女事主疑在瀑布頂影相失蹤，同行友人慌張尋人，未幾救援直升機已抵達，方知女事主已飛墮潭底重創。攀山專家指出，有山路可橫過主瀑頂，主瀑頂另一邊便是散髮瀑，瀑頂設有欄杆，若小心慢行不太危險，但如果為拍照而走出欄杆，恐身陷險境。這是過去三年，最少第四宗因行山拍攝而釀成奪命意外，攀山專家呼籲行山人士切勿在危險位置只顧拍攝而疏忽自己安全。

25歲女死者墮瀑布底死亡。(讀者提供)

林村梧桐寨是大埔區最古老村落，擁有香港最大範圍的著名瀑布群「梧桐寨瀑布」。瀑布群被喻為「香港四大自然奇景」之一，當中以井底瀑（下瀑）、中瀑（馬尾瀑）、主瀑、散髮瀑最為人熟悉。而今次發生意外的主瀑高約30米，屬瀑布群中最高的一個。

目擊者﹕死者疑在主瀑頂墮下

一名菲籍女目擊者Elsa指出，發生意外的菲女與五名友人同行，她當時疑身在主瀑頂部，前往影相後失去蹤影，同行友人慌張問﹕「Where is the one friend? Why is not come back?（那一個朋友去哪了？為何沒有回來？）」未幾，直升機已到來，他們才意識到情況不妙，驚惶不已。由於直升機已到達瀑布頂，風勢強勁，所有行山人士走回主瀑潭邊暫避，此刻才知悉有人墮瀑布，倒臥水中。有香港人將女事主救離水潭，放在石頭上。據悉當時有醫生探其脈搏，已證實她返魂乏術。女事主的友人聞悉噩耗感震驚，泣不成聲。現場消息指，女事主當時正在「自拍（Selfie）」，疑失足墮下。

警方到場調查事件。(陳諾希攝)

主瀑頂有山路 設有欄杆

據了解，行山人士橫越主瀑水潭石面，可前往另一瀑布「散髮瀑」，該處與主瀑瀑布頂非常接近，沿途處處亂石，路面濕滑。攀山專家黃炎良指出，梧桐寨有山路可橫過主瀑頂，瀑頂另一邊便是散髮瀑，瀑頂早已加設欄杆，行山人士只要小心濕滑，慢慢行便可，但如果有人走出欄杆外拍攝，恐身陷險境，隨時墮下主瀑。黃呼籲，行山人士不宜在危險位置拍攝或自拍，讓自己身犯險境，「唔到邊陲都唔得，結果疏忽自己（安全），唔值得。」

攀山專家鍾建民則表示，現階段難以確定意外成因及墮瀑布位置，惟他指出，有行山人士可能為了拍攝不同角度的瀑布，在瀑布中段或頂部，走至較出的位置，而瀑布附近的路段濕滑，甚至有青苔，而且不是每個位置皆有欄河，一旦跣腳便會失去平衡墮下。他提醒，如果行山人士想要拍攝或自拍時，必須先確認四周環境是否適合，以及腳下石頭會否移動，而且行瀑布時最好穿著防跣的行澗鞋及孭背囊，不宜穿著「白飯魚」、涼鞋，亦不宜拿手袋，應盡量騰空雙手。

本港屢有行山人士影相釀傷亡

香港過往曾發生行山影相墮崖意外，過去三年，至少已有五宗，當中四人死亡。新娘潭、獅子山等行山熱點，成為了拍攝者的英雄塚。2018年4月，一名42歲女子獨自在沙頭角屏嘉石澗遠足，在石板潭的壺穴奇景前欲拍照留念，遂請行山人士代為「揸機」影相，但她疑因岩石邊緣濕滑跣腳，墮三米直插水潭底，送院後不治。2017年1月，一名出版社的出版顧問獨自在新娘潭行山，為教科書拍攝照片，其間失足直墮瀑布底部，送院後不治。

城大職員 墮三米深水潭 盆骨受傷

2016年6月，三名城市大學職員在大埔新娘潭遠足，其中一人在照鏡潭潭邊石頭拍照時失足，直墮三米深水潭，惟幸無大礙，僅盆骨受傷。2016年3月，一名22歲姓區男大學生在霧中登上獅子山近獅頭山頂，在沒有圍欄的崖邊持手機與獅子頭自拍時，懷疑崖邊濕滑，失足直墮150米下的亂石堆，最終傷重死亡。