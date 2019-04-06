梅子林生態區挖土機動工　山友憂污染　新世界租戶平整土地變農場

梅子林位於沙田區東部大水坑上游女婆山、石茅山與鹿巢山之間的谷地，是新自然保育政策下的「需優先加強保育地點」。近日，有挖泥機進駐梅子林，使大片綠油油的草地變成塵土飛揚的黃土，令人有「先破壞後發展」的錯覺。原來梅子林為私人土地由新世界發展擁有，據悉該地將會發展成有機農場。有挖泥機司機向記者強調，他們不是在堆泥、堆建築廢料或起樓，而是在平整土地的工程。新世界發展發言人回應傳媒查詢時表示，集團沒有任何發展計劃。有關農地早前長租予一名本地年輕農夫，目前他正進行平整農地的復耕前期工作。

挖泥機司機指梅子林已開展工程一段時間。(賴雯心攝) 打算種植士多啤梨 記者今（6日）早上到梅子林，發現挖泥機在9時許已開始動工挖泥，原綠油油的草地已消失得無影無蹤。挖泥機司機指梅子林已開展工程一段時間，強調不是在堆泥、堆建築廢料或起樓，而是在平整土地的工程，將來打算發展成有機農莊，種植士多啤梨。又稱該土地由新世界發展擁有，今次平整土地工程已入紙申請，地政署、環保署及運輸署都有派員視察。

行山客斥發展「越整越離譜」 工程阻路上山

在梅子林行山數十年的周先生見證梅子林的變遷，目擊大片綠林被鏟成黃土。周指，該地段本是居民的農地，但近五年逐漸發展「越整越離譜」，現在開始挖水渠，擔心污水會排進工地旁邊的引水道，污染附近居民食水來源。為此，富安花園居民亦曾抗議，惜仍未能阻止。他曾見過食環署人員每一兩星期到場抽取水樣本檢驗。而工地旁有一條小河，據悉有工地人員曾經自行搭橋，方便工程車輛通過，後來卻被地政處人員發現，強行拆除橋樑，並插上「政府土地」的豎牌及在附近圍上鐵欄。

周先生遂指，工程人員聲稱土地會發展成農莊。據他觀察所見，地段右方的工程已開展四、五年惟未有進展；左方亦即有挖泥機工作的土地，工程去年才開始。自工程開始後，工地周遭被發展商圍上鐵欄，自此行山人士需要繞路上山。

周先生擔心污水會污染附近居民食水來源。（賴雯心攝）

工地儲放工業用水桶及鐵枝（賴雯心攝） 新世界：沒有任何發展計劃 《香港01》記者今早在現場所見，地政署建立的鐵欄已經被毀壞，「政府土地」的豎牌被丟在一旁，更有鐵板取代被拆卸的橋樑。現場工地接近民居，估計面積約為一個標準足球場，泥石鋪滿整個山頭，地段內亦沒有大樹。工地內有工業用水桶及鐵枝，對開舊農地更已開始搭棚，建築物料四散一地。 新世界發展發言人回應傳媒查詢時表示，考慮到梅子林農地的周邊環境因素，集團沒有任何發展計劃。有關農地早前長租予一名於外國大學農業科畢業的本地年輕農夫，據知他會用作種植番茄及提子，目前他正進行平整農地的復耕前期工作。

地政署建立的圍欄及「政府土地」的豎牌被破壞。（賴雯心攝）

梅子林屬優先加強保育地點

政府推行新自然保育政策，目的是加強保育私人土地上具重要生態價值的地點，而梅子林則是其中一個需優先加強保育地點。若私人擁有者想發展有關土地，根據保育政策需按照公私營界別合作方案進行，即土地擁有人可獲准在生態較不易受破壞的部分進行發展，但發展規模須經政府同意，而且須負責長期保育和管理該地點其餘生態較易受破壞的部分。