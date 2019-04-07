反黑組尖沙咀巡邏　與黑幫爆衝突　網民：山林道暴動

周日（7日）有網民於Facebook上載兩條片，稱「山林道暴動」，片中數十警員與一群黑幫在尖沙咀山林道對峙，其間一名男子跌坐地上，觸發同伴趨前與警員推撞衝突，雙方數十人劍拔弩張，有黑幫成員捉住警棍，亦有成員被制服在私家車車頭，幸有人擋在中間將警員及滋事者隔開，阻止進一步情況惡化。消息指，警方今早進行反罪惡巡邏，勸喻一群有酒氣的黑幫成員時離開時，爆發衝突，氣氛緊張。

網傳兩片戲稱「山林道暴動」 數十警與男子爆衝突

網民在Facebook「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」上載兩段分別7秒及1分05秒長的片段，留言指「山林道暴動」。第一段片段，警號聲不絕，數10名軍裝及便衣警員在山林道執行任務；第二段片段中，警員與黑幫成員對峙，警員持警棍及盾牌，有警員說：「行喇！行喇！」突然有人辱罵：「X你老X！」有軍裝警員即時怒吼，氣氛緊張。

隨後前方一名男子跌坐地上，觸發同伴情緒激動，與警員爆發推撞，粗口不斷，有人一手捉住警棍不放，有人被制服按在私家車車頭，幸而有數名男子擋在雙方中間調停，避免進一步流血事件發生。

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和勝和夜場散場 新義安成員途經起哄

消息指，事發周日早上約7時，油尖警區反黑組在山林道及松山道一帶進行反罪惡巡邏期間，一個黑社會和勝和「睇場」的夜場散場時，約15名有酒氣的新義安成員途經，繼續起哄徘徊不散，反黑組上前調查，並勸喻他們離開，有人情緒激動，探員遂於現場持警棍戒備，場面混亂，探員遂通知上峰，派西九龍衝鋒隊及軍裝巡邏小隊到場支持。隨後眾人離開，事件中無警員受傷。

香港01正就事件向警方查詢。