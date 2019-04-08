【山林道衝突】反黑組拘5男　警：絕不容許任何挑戰警方行為

山林道爆發警黑衝突，油尖警區反黑組進行反罪惡巡邏期間，與一群黑幫在尖沙咀山林道對峙，雙方激烈對罵，警員持警棍戒備。警方積極打擊黑社會活動，凌晨在各區拘捕5名男子，涉嫌「在公眾地方行為不檢」，現正扣留調查。

其中兩名被捕男子遭黑布蒙頭押署扣查。(陳永武攝)

大批警員在山林道一帶準備查牌。(陳永武攝) 昨日網上傳出有兩條片段，稱「山林道暴動」，可見大批人馬與警員對峙及叫囂，未幾事件演變成衝突，警員與糾眾人士互相推撞，有人被制服撳在私家車車頭，有警員取出警棍卻被對方捉住。油尖警區助理指揮官（刑事）警司曾仲斌交代事件，指當日有20名男子聚集，受酒精影響下行出馬路、大聲喧叫，就事件在秀茂坪、大埔區拘捕5名有三合會背景男子，年齡介乎22至41歲，涉嫌「在公眾地方行為不檢」。 消息稱，昨日(7日)清晨，10多名疑帶有酒氣的黑幫新X安成員，途經山林道時，與另一幫會和X和人士發生爭執。巡經的反黑組探員上前調查及勸喻他們離開，隨即觸發事件。期間有新X安成員情緒激動叫囂，反黑組探員需拔出警棍戒備，同時上報電台要求增援。

今日(8日)凌晨時份，大批警員在山林道及漆咸圍等設有夜場的地區，高調進行查牌行動，並調度大批警力在尖沙咀一帶戒備，部份警員更帶備盾牌、及警犬等在場。曾仲斌警司表示，凌晨時份在柯士甸路拘捕12男1女涉嫌在公眾地方打鬥，強調警方會因應黑社會情況，採取針對性行動。

警方發言人指，油尖警區反三合會行動組人員昨日（7日）上午約7時，巡經山林道與松山道交界時，發現上址有約15至20名人士聚集，人員隨即上前驅散，該批人士稍後散去。事件現由油尖警區反三合會行動組跟進，現暫未有人被捕。警方重申絕不容許任何挑戰警方及公然擾亂公眾秩序的行為，「對打撃黑社會從不手軟」。

警犬到場協助。(陳永武攝)

警方扣查5名男子。(陳永武攝)