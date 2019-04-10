【鄭秀文演唱會】黃牛玩晒　握手位飛炒高99倍賣9.7萬照有人要　

為睹偶像風采，用近10萬元購一張門票！周二（9日）歌星鄭秀文演唱會門票開售，一日內已被搶購一空，多個炒飛網站立即放飛。當中首場第一排的握手位門票，由原價980元被炒至9.7萬元一張，炒高近99倍，仍有「鐵粉」向黃牛黨買入。日前政府建議，將公開發售比例增至三成，內部認購降至七成，演出業協會感修改現有「八二比」售票安排，為不客觀及將問題轉至業界，他們認為政府需立法監管二手炒飛網，並要提出具體立法時間表，以提升售票系統。

有炒飛網站顯示，首場A區第一排有門票炒價高至97,062元，比正常的980元，炒高近99倍。（網上截圖）

歌星鄭秀文將於今年七月舉行《#FOLLOWMi 世界巡迴演唱會2019》，一共有13場演唱會。（網上圖片）

門票不設售票處售票

鄭秀文將於今年七月舉行《#FOLLOWMi 世界巡迴演唱會2019》，一共有13場演唱會。該次為鄭秀文的第十次舉行個人演唱會，票價分為980元、680元及380元。為打擊黃牛黨炒飛，今次演唱會亦是不設售票處售票、門票於演出場次「前14天內」至演出當天提取，以及需親自認領，並不設郵遞及速遞服務。

門票開售僅一日 已被搶購一空

鄭秀文演唱會門票於昨日（4月9日）城市售票網公開發售，每人每次限購最多四張門票。但門票於短短一日，已被人搶購一空，更有多個轉售門票的網站，高價轉售鄭秀文演唱會門票，有炒價比原價高出數十倍。當中，首場A區第一排有門票炒價高至97,062元，比正常的980元，炒高近99倍，該張門票更顯示已售狀態，並列明「於近期售出！有別人佔了你的位子喇。」另一個網站亦將A區門票炒至9.6萬元。

頭場門票遭「嗌高價」

記者再翻查數個「炒飛」網站，黃家黨主要集中將頭場的門票「嗌高價」。至於相對遠離舞台的票價B及C門票，炒價未見有激烈，主要徘徊在1,200至2,800元不等。另外7月27日的尾埸票價A門票，已回落至約3,000至3,700元一張。而炒價亦是根據購票需求及供應情況作調整，記者查閱網站時，可見有多張黃牛飛已售出。