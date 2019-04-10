【龍舟隊打架】爭靚位觀賽起衝突　中大4隊員遇襲受傷

周日（7日）於沙田石門舉行第62屆體育節龍舟比賽，比賽進行得如火如荼之際，岸上觀眾發生爭位事件，造成4人受傷。事發在下午2時半，有人於石門龍舟總會訓練中心報案指，有數名男子與十多人因瑣事起爭執，繼而動武，4名男子被打傷需送院治療。1名19歲男子涉普通襲擊罪被警方拘捕，案件列作襲擊致造成身體傷害、普通襲擊及刑事毀壞處理，交由沙田刑事偵緝第3隊進行調查。

中大及亞公角隊起衝突

據悉，是次衡突涉及兩隊參賽隊伍──中文大學龍舟隊及亞公角龍舟隊。有觀眾疑為了爭取有利位置觀賽而走入中大龍舟隊帳篷中，中大成員著他們離開不果，並與亞公角隊隊員發生衡突。社交網絡流傳有關衝突片段，片中可見有多名男子包圍中文大學帳篷，以手推撞他人；帳篷被撞至不斷搖晃，場面十分混亂。

中大龍舟隊遣責暴力 亞公角斥以偏概全

其後，中文大學龍舟隊教練潘偉明發聲明遣責暴力事件。潘偉明提到，帳篷內存有隊員的私人物品，為免引起任何誤會，故邀請觀眾離開帳篷。怎料，觀眾推倒帳篷內的枱櫈，並有多名亞公角隊員包圍帳篷，稱：「不肯讓椅櫈給他們老人家坐，是欺負他們老人家」。其後，中大龍舟隊成員與亞公角隊隊員發生衝突，有亞公角隊隊員以龍舟槳打人，事件造成多人受傷。

亞公角漁民福利會反駁指，潘偉明的聲明有抹黑及誹謗之嫌，亦非事實的全部，亞公角會保留一切法律追究權利。

中文大學龍舟隊聲明全文

為昨日體育節發生之暴力事件以教練個人身份作出聲明及強烈遣責是次暴力事件。本人為中文大學龍舟隊教練潘偉明。昨日參加沙田香港體育節龍舟比賽，中大龍隊員被亞公角龍舟隊隊員追打，4位隊員受傷，報警送院治療，由警察處理中。

事件發生時，大部份男隊員落船比賽，中大龍舟隊的隊伍帳篷內只有數位隊員看守物資及個人財物。有現場觀眾走進我們隊伍帳蓬觀看比賽，及坐在帳逢裏的私人椅櫈。初頭只是兩人，隊員有能力去看守財物，本著大家能夠共享龍舟喜悅一同欣賞賽事，故並沒有作出任何的阻撓。未己，開始愈加多人進入，基於帳蓬擺放中大龍隊員40多人背包，而枱椅也放了獎盃及隊員私人物品如手機，恐防引致更多外人進入帳蓬，為免瓜田李下引發更多誤會。於是我們隊員請他們離開帳蓬及不要坐在椅櫈。但他們說: 「椅櫈也不给我們坐，唔好俾我再見到這些椅櫈，否則全部擲落河」。跟着之前最先坐着的2人將我們擺滿物資及獎盃的膠枱推倒。繼而發生口角爭論。頃刻，多名阿公角隊員趕來衝至包圍我們帳蓬，說我們不肯讓椅櫈給他們老人家坐，是欺負他們老人家。對我們隊員先以言詞侮辱，繼而挑釁動手，過程中我們隊員沒有還手，但亦有不少女隊員受驚大哭。在我得悉事件後已即時報警及通知龍舟總會職員來處理。猶幸在警員到達前，有某政府部門隊伍隊員經過勸阻對方，混亂暫時平息，在此亦向該隊伍表達萬分謝意!

當我地大部份男子隊員扒完比賽返回帳蓬，瞭解發生何事時，亞公角隊員廿多人在遠處對望，突然向我們隊員大叫: 「四眼仔眼超超望乜嘢呀! 再望打你呀」 ，現場有人大叫(絕不是中大龍成員):「乜事呀」。十多個亞公角隊隊員隨即衝來帳蓬打我地的隊員。他們甚至執起地上龍舟碳纖槳打人，亦打斷了一支碳纖槳。雖然我們很多男隊員被打傷，但我們完全沒有還手，只有保護自己身體及保護女隊員。

猶幸附近其他隊伍數十人仗義出手，勸阻及擋開後排衝至的另外十多人，亞公角隊打完人後隨即退走，警察其後到場認人拘捕了兩人，在此我再向仗義協助中大龍的坊間龍舟隊員表達感謝!

結論:

⑴ 爭吵鬥咀常見，而以和為貴。但動手打人是犯法，要負刑責。而全支龍舟隊伍動員打人更是難以接受。香港是法治社會，我們信賴香港警察會依法辦理。

⑵扒龍舟是健康運動，不是鼓吹暴力的活動。希望昨日比賽主辦單位香港龍舟總會會調查跟進事件，並嚴厲處置打人隊伍及隊員，不可姑息並助長暴力風氣，影響龍舟形象。

⑶我們隊員被打時完全沒有還手，只適當保護自己身體及女隊員安全，警察事後也只拘捕了對方隊員。因為我們隊員若還手了，便構成互相打架，是犯法刑事，學業前途盡毀。我以中大龍隊員不還手為榮。

⑷網上流傳我地隊員向對方做"舉中指"手勢，

我嚴厲澄清:隊伍沒有任何隊員做過"舉中指"手勢。有人若為對方合理化解釋出手打人原因，可以編造很多無理原因，但舉中指是完全沒有發生過的。即使平常訓練，學生講一個字粗口也被禁止，否則即時被罸做掌上壓50下或以上。因為這是我教學生龍舟隊的基本禁令。

⑸有人說打架是源於不借櫈給老人家坐及隨後的言語衝突。坦白而言: 「不借是道理，借是人情」。而且初初借了兩三張後吸引了更多人入帳蓬，再藉只要令更多人佔據中大龍位置，影響我們比賽。再者我們有落船比賽隊員擺放了手機物品在枱櫈上。若認為不借櫈給老人家及請他們離開帳蓬，是欺負他們的老人家，並要擲我們的枱椅落河作報復。為何對方隊伍不為自己長輩安排枱櫈及帳蓬? 為何要在別人帳蓬裏以言語和暴力欺負學生? 這是絕對不能接受，希望同類事件不要再發生!