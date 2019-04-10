【醫生偷拍狂】偷拍男護案中案　手機藏數百陽具照　明愛病人中招

一名公立醫院男實習醫生疑涉偷拍男護士、男病人及男醫生下體祼照被捕。據了解，一名香港大學畢業的男實習醫生，涉嫌今年一月在瑪麗醫院護士宿舍偷拍男護士沖涼祼照被發現，警方以涉嫌遊蕩罪將他拘捕。警方調查時，揭發該名男實習醫生手機內有數百張陽具照片，循照片環境聯絡事主落口供，懷疑陽具照是偷拍所得。醫管局稱，已暫停其所有與病人接觸的臨床職務。

部分照片於明愛醫院偷拍

據了解，涉事男實習醫生25歲姓林，去年1月12日晚上11時在瑪麗醫院護士宿舍偷拍男護士洗澡，惟行跡敗露，被男護士發現並報案，警方到場調查並以嫌遊蕩罪將他拘捕。警方檢走其手機及電腦調查，赫然發現其手機內有數百張陽具特寫照片，探員根據照片中的現場環境抽絲剝繭調查，相信部分是他去年於明愛醫院實時所偷拍，隨後聯絡上兩名去年底曾入住明愛醫院的懷疑男受害人。

據知，數百張裸照受害人包括男護士、男病人，案發地點為明愛醫院及瑪麗醫院。男受害人協助警方調查落口供時，才得悉遭人拍下下體祼照，感到憤怒。有人指，林男曾以不同的藉口觸摸男病人下體，但由於林為醫生，所以不以為然，未有報案。

警方發言人表示，1月12日接獲薄扶林道一醫院的職員報案，指他懷疑於上址被一名男同事偷拍，西區警區刑事調查隊人員經調查後，拘捕一名25歲姓林男子，涉嫌遊蕩。被捕男子已獲准保釋候查，須於四月中旬向警方報到。

醫管局表示，瑪麗醫院早前收到一宗偷拍的投訴後，已即時報警處理及通知該名實習醫生所屬大學的醫學院，並已暫停其所有與病人接觸的臨床職務。由於有關個案正由警方調查跟進，未能透露個案詳情，醫管局及該實習醫生曾經輪調的醫院會繼續全力配合有關調查。港大發言人表示，稍後待法庭有最後宣判再作回應。