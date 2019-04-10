【醫生偷拍狂】涉事醫院病人嘆無奈　家屬斥：不應利用病人信賴

男實習醫生偷拍男病人及男護士裸照，數百幅裸照涉及多名病人，相信部份是涉案姓林男實習醫生於明愛醫院及瑪麗醫院所拍攝，據知警方已聯絡其中兩名明愛醫院男病人落口供。明愛醫院及瑪麗醫院有病人得悉事件感到錯愕或無奈，有病人家屬直斥涉事實習醫生不應利用病人的信賴，進行個人的不當行為。

姓林實習醫生涉嫌在瑪麗醫院護士宿舍偷拍。（余睿菁攝）

瑪麗醫院病人家屬：醫生不應利用病人的信賴

在瑪麗醫院接受治療大半年的李先生得悉事件感到無奈，他表示，作為病人信賴醫生，並相信醫管局有完善制度監管醫生行為，監管並非病人責任，病人無法分辨醫生所進行的檢查是否合適。其妻子李太太認為，醫生不應利用病人的信賴進行個人不當行為，又指政府培養一個醫生花費不少，有此結果實為不幸。

明愛醫院病人：不預料醫生會偷拍

因為手部受傷在明愛醫院求診的阿奇對事件感到愕然，他坦言，雖然只是手受傷，但如果醫生要求查看其他部位，亦會該醫生看，「對醫生會有期望，唔預料到佢會做呢啲嘢（偷拍）」，但如果進一步觸模或偷拍則會拒絕。

今年1月12日，港大畢業、現年25歲姓林男實習醫生，在瑪麗醫院護士宿舍偷拍男護士洗澡被發現，涉嫌遊蕩罪被警方拘捕，警方調查期間，發現其手機中有數百幅懷陽具照，部分相信是去年底在明愛醫院實習時偷拍男病人所得。