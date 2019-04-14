【深水埗開槍】槍手仍在逃　同黨女友落網　警檢兩支仿製槍

深水埗街頭前日（12日）發生槍撃案，男槍手在機舖玩釣魚機「出千」，與睇場的湖南幫起爭執，男槍手不忿離去，後來偕同黨攜械折返，在馬路狹路相逢遇上湖南幫份子，兩方打鬥，有人中槍受傷。警方連日通緝槍手及其同黨，至今日（14日）在油麻地拘捕29歲男子，涉嫌「有意圖而傷人」，而槍手的女朋友及女性友人亦涉嫌「藏有仿製槍械」被捕，並檢獲兩支懷疑仿製槍械。

事發於長沙灣道及桂林街交界，現場留有血漬。（資料圖片）

警方經進一步調查後，今日在油麻地區拘捕一名姓謝29歲本地男子，涉嫌「有意圖而傷人」，據悉他並不是以懷疑手槍射擊傷者的人。另外，人員在調查期間，在九龍城區拘捕一名44歲姓鄧本地女子，為槍手女朋友，以及一名姓陳32歲本地女子，為槍手女性友人。兩人涉嫌「藏有仿製槍械」，並在深水埗一單位內檢獲2支懷疑仿製槍械，全部被捕人士現正被扣留調查。

警方仍在通緝一名年約35歲的男子，他案發時身穿黑灰色間條色短袖上衣、黑色短褲及黑色鞋，相信是在逃的槍手。

警方呼籲市民如目擊上述案件發生或有資料提供，請致電3661 8256與調查人員聯絡。