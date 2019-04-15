【深水埗開槍】14K槍手潛逃三日落網　揭石屎槍射鋼珠彈傷湖南幫

深水埗街頭上周五（12日）發生槍撃案，有黑社會背景的男槍手，疑在機舖玩釣魚機「出千」，與睇場的湖南幫起爭執，男槍手不忿離去，後來偕同黨攜械折返，在馬路狹路相逢遇上湖南幫份子，兩方打鬥，有人中槍受傷。警方於今日（15日）拘捕涉案槍手，他現時被扣留調查。案件至今合共拘捕五人。警方暫未檢獲涉案槍械，經初步調查後，相信涉案槍械是工業用石屎槍，可發射BB鋼珠彈。警方初步相信兩批人馬因非法賭博活動的金錢糾紛而結怨，涉及金額約1.5萬元至2萬元。

發射一槍 右手前臂受皮外傷

西九龍總區刑事總部（行動）陳子良警司指出，事發當日晚上10時許，一名5名中國籍男子在長沙灣道249號對開行人路，以鐵通向一名男子施襲，對方由背囊中取出疑似槍械，並向其中一名持施襲者發射一槍，令其右手前臂受皮外傷。持槍者其後向欽州街逃去，中槍者自行到明愛醫院求醫，有目擊者報警求助。警方在現場展開大規模調查及搜證，連日來翻查大量閉路電視片段，並向證人取相關口供，及進行情報分析，出動多名人員在不同地址進行搜捕行動，昨今兩日分別在深水埗、佐敦道、九龍城再拘捕與案件有關的兩男兩女，並在深水埗一單位內檢取兩支仿製槍械。

拘捕七人檢獲釣魚機

據了解，被捕四人包括槍手、其同黨、女朋友及女性友人，四人全部持有香港身份證明文件。被捕槍手為姓楊34歲男子，涉嫌「有意圖而傷人」及「管有仿製槍械」，其同黨涉嫌「有意圖而傷人」，兩人皆有黑社會背景，「槍手」為14K成員，並曾經在地盤工作。另外兩名女子涉嫌「管有仿製槍械」被捕。而中槍的施襲者為雙程證的中國籍男子，今日已被落案控以一項「藏有攻擊性武器」罪名，明日於九龍城裁判法院提堂。至於檢獲的兩支仿製槍械，將交由軍械專家檢查以了解是何類槍械，初步證實不是石屎槍。

由於案件涉及非法賭博活動，警方亦於旺角及深水埗區進行反賭博行動，拘捕7人，並檢走釣魚機。

(資料圖片）

被捕人士除了槍手外，包括槍手的姓謝29歲男同黨，涉嫌「有意圖而傷人」；槍手的44歲姓鄧女朋友，涉嫌「藏有仿製槍械」；槍手的姓陳32歲女性友人，亦涉嫌「藏有仿製槍械」。而中槍的姓羅33歲持雙程證男子，已被落案控以一項「藏有攻擊性武器」罪名。