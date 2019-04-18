【集體欺凌】女生遭摸胸臀　校方：嚴肅處理　律師：可屬猥褻侵犯

屢爆欺凌案的仁濟醫院董之英紀念中學，昨日再爆出疑欺凌非禮案！校方今日回覆香港01時表示，知悉事件後已立即報警處理，現時已交警方跟進調查，將不就案件作任何評論，並指會嚴肅處理事件。有律師表示，本次案件中被捕人觸碰到女事主身體部位，已涉「普通襲擊」罪，若證實事件涉猥褻成份，即意圖作出摸胸等行為，便違反「猥褻侵犯」罪。

校方：已交警方跟進拒回應 將嚴肅處理事件

昨日（17日）被爆出懷疑襲擊及非禮的馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學，校方今日回應《香港01》查詢時表示，學校在得悉事件後已立即報警處理，現時案件已交由警方調查跟進，將不會作任何揣測及回應，又指校方非常重視學生紀律問題，將會嚴肅處理並跟進事件。

董之英中學昨再爆出欺凌事件。（鄧詠中攝）

意圖觸碰身體涉「普通襲擊」 摸胸屬「猥褻侵犯」​

案件一名15歲男生涉「普通襲擊」罪被捕。律師梁永鏗指，若有人有意圖觸碰另一人身體，而令對方感到不舒服，即本次事件中被捕人觸碰到女事主身體部位，已涉「普通襲擊」罪。而事件中的「非禮」部份，則需根據雙方口供及調查證據而定，若證實事件涉猥褻成份，即意圖作出摸胸等行為，便違反「猥褻侵犯」罪。

梁律師補充，未滿16歲的人士經定罪後，將會以適合兒童及青少年的罰則處理有關人士，由感化官決定判刑處罰，如進入教導所等等。

根據本港法例第212章 《侵害人身罪條例》第40條「普通襲擊」，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊的罪行，可處監禁1年。根據《刑事罪行條例》第122條的「猥褻侵犯」，任何人猥褻侵犯另一人，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁10年；若受害人未滿16歲人士，不論猥褻侵犯事件是否在雙方同意底下發生，亦屬違法。

初中生遭觸臀摸胸 15歲男生涉「普通襲擊」被捕

多次爆出欺凌事件的董之英紀念中學，昨日（17日）發生欺凌非禮事件，一名初中女生被六名男同學搶去銀包內的遊戲卡，女生欲奪回物品期間雙方糾纏，該名女生遭觸臀部，男同學們再將遊戲卡高舉，其中一名男同學再摸該名女生胸部，事件由社工揭發。警方及後表示昨日（17日）收到學校職員報案，懷疑該校一名女生遭男同學襲擊及非禮，調查後一名15歲男生涉「普通襲擊」被捕。