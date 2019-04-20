【單車館水浸】女車神李慧詩親自抹地　心痛場館﹕是我的聖母院

李慧詩晚上回應事件，對康文署主管及職員表達謝意，又形容單車館是她的「聖母院」，會尊重她、珍惜她、心痛她，「當她出了問題，當然希望盡快修補」。

將軍澳香港單車館在黃雨下突然「落雨」，原來警鐘誤鳴致天窗全開，雨水撇進場館令遍地水跡，使用者更室內撐傘擋雨，「香港女車神」李慧詩向單車館當值教練了解後，親自前往協助，幫忙抹水跡及鋪膠墊，教練亦深受感動稱﹕「能與女車神並肩作戰，我感到榮幸。」

成為雙料世界冠軍的李慧詩仍然十分「貼地」，得悉單車館漏水後，親自前往協助清理。（資料圖片）

香港01記者向李慧詩查詢事件，她回應指今天的單車館漏水事件，感謝西貢區康樂及文化事務處經理，場地主管和場館內的哥哥姐姐，馬上協助解決問題，非常感謝。她又指﹕「單車館是我的聖母院，我尊重她、珍惜她、心痛她。當她出了問題，當然希望盡快修補；平時如能好好使用和護理，比賽時就不用花龐大費用急趕修理。」

單車館當值教練Jeff透露，發生漏水事情後，李慧詩主動向他了解事件，他遂將場地情況告之，而李慧詩隨即便親自到場了解，更落手落腳抹水跡，幫忙在賽道鋪設藍色膠墊。Jeff事後也在社交網站分享事件，並稱﹕「能與女車神並肩作戰，我感到榮幸。」

黃色暴雨警告下，單車館漏水，Jeff指主要原因是火警鐘誤鳴。雖然火警鐘誤鳴前，場館內已有五、六個位置小漏水，此情況一直有發生。至傍晚6時07分，場內警鐘響起，因以為發生火警，天窗全開增加通風，以致雨水撇進場館內，傍晚6時15分情況最為嚴重，「但這個現象不常見，是第一次發生。」場內猶如下雨，有人要撐傘，Jeff指單車賽道完全不能用，連羽毛球都不能打，他亦希望大眾關注事件。