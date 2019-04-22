【瘋狂學神】學牌男偷駕友人車　衝路障狂飆30公里　一警閃避跌傷

瘋狂「學神」狂飆30公里避查！周一（22日）凌晨時份，一輛七人車在青葵公路衝越警方路障，在大嶼山至屯青一帶以時速180公里狂飆，最終在深井陳記燒鵝對開逆線鏟上行人路，僅持學牌的中年男司機，竟登上附近大廈扮途人落樓，當場被警員識破，事後涉八宗罪被捕。

一名男警閃避時跌傷左肩。

● 突衝路障 男警閃避跌傷

周一（22日）凌晨2時許，警方新界南總區交通部執行及管制組特遣隊，於青葵公路往機場方向、近長青隧道設置路障打擊醉駕。期間一輛銀色豐田Alphard七人車，被截停於路障後，司機卻突然加速逃走，在場一名正伸手向司機拿取車牌的男警，猝不及防，閃避時跌傷左肩，警方見狀立即展開追截。

● 時速180公里 逆線撞欄鏟行人路

涉案七人車沿長青隧道駛上青嶼幹線，狂飆往機場方向，當駛過收費廣場後，即在神奇道迴旋處掉頭，沿青嶼幹線折返駛入屯門公路，再沿支路駛入青山公路。途經深井消防局對開時，更冒險逆線行駛500米，最終駛至青山公路深井段48號、近陳記燒鵝對開時，失控狂撼鐵欄，鏟上行人路，衝前50米始停下，全程距離達30公里，車速最高達每小時180公里。

● 棄車上樓又落樓 扮途人被警識穿

消息稱，七人車失事後，車上姓范（46歲）男司機一度落車，急腳從鄰近陳記商業中心後門登樓，未幾即若無其事落樓，圖扮作途人避過警方耳目，幸趕抵警員明察秋毫，及時發現，立即將其截停及拘捕。

● 只持學牌 受託友人代賣車

警方立即搜查涉案七人車，雖然初步無發現，但調查後卻發現行車證過期，范男更只持「學牌」，該車屬於其友人，他只受託代為賣車。事後他涉嫌「瘋狂駕駛」、「擅自取去交通工具」、「在無第三者保險下駕駛」、「沒有展示學牌駕駛」、「在非學習時段內駕駛」、「駕駛時沒有導師」、「駕駛時沒有有效行車證」及「學牌在快速公路上駕駛」共八宗罪被捕。

涉案豐田撞毀鐵欄後，鏟上行人路。（劉定安攝）