【奪命車禍】疑超速遭交警追截逃脫　六分鐘後撞車亡　遺年幼子女

八鄉錦田公路今午發生奪命車禍，鐵騎士直撼七人車慘死。據了解，死者與妻子育有年幼子女，他是家庭經濟支柱。死者有多年駕駛電單車經驗，常到大帽山遊車河，故被稱為「大山聰」，朋友指其駕駛技術不俗。事發後，fb群組有逾百車友留言悼念稱﹕「一路好走。」 據悉，今日下午，一部綠色電單車曾在錦田公路北行方向被交警鐵騎追截，惟當時交警追甩，詎料約6分鐘後，錦田公路南行有綠色電單車撞七人車，鐵騎士身亡，初步不排除是同一部電單車。

意外發生後，涉事電單車被拖走。

家庭經濟支柱 育三年幼子女

據了解，慘死鐵騎士姓馮，41歲，綽號「大山聰」，朋友多以「聰哥」稱呼。他在屯門內河碼頭工作，是家庭經濟支柱，妻子為家庭主婦，夫婦二人育有年幼子女。他原與父母居於屯門兆山苑，後來已搬往新墟。家人讚他是「乖仔」，不時回老家探望父母。馮亦常在fb分享子女照片，女兒出世時稱﹕「你係我最期待嘅女」。

常到大帽山駕車

據悉，他有多年駕駛電單車經驗，曾參加賽車比賽。他常到大帽山駕車，有朋友指他是「大山數一數二有品嘅車手聰」，其fb亦有多張駕駛電單車過彎的照片。馮駕駛的涉事電單車為綠色NINJA ZX-6R，於2011年購入，當時車價約12萬元。

馮發生交通意外喪命後，逾百名車友在fb群組內留言悼念，有人對其離世感難以置信，留言稱﹕「一路好走」。有朋友指，今日下午1時許，才與馮見面聊天，詎料未幾便發生意外，慨嘆「人生變幻無常」。

車禍前9分鐘，一部綠色電單車沿錦田公路北行，被交通警追截。(網上片段截圖)

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疑被交警追截 逃脫後遇車禍

網上流傳一段車Cam片段，長約三秒鐘，拍攝時間為下午3時29分，片中一輛綠色電單車沿錦田公路高速往北行，後方有一輛交通鐵鐵閃燈追截。據了解，警方當時懷疑一輛綠色電單車超速，交通警員遂展開追截，惟電單車其後逃脫。

至下午3時35分，一輛綠色電單車沿錦田公路南行，駛至近八鄉古廟時，疑想抽頭卻發生交通意外，撞向前方一輛右轉的七人車，再飛彈直撼旁邊一間店舖，電單車司機送院後不治。據悉，車Cam及車禍的電單車顏色及外型為同一款車，惟交通警追截時未能看清楚電單車車牌，未能確定是否同一部電單車。交通意外發生後約十分鐘，有交通警員到場調查事件。

警方回應事件指，於今日（21日）下午約3時10分沿荃錦公路巡邏，當巡經近英雄亭時，發現一輛電單車懷疑超速行駛，遂尾隨該電單車，惟約10分鐘後，當駛至近橫台山散村路口時，該電單車逃去無蹤，人員遂於附近搜索，但不果。

涉事七人車。（余睿菁攝）