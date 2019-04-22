【奪命車禍‧有片】錦田公路鐵騎撞七人車斃命　閉路電視片段曝光

昨（21日）八鄉發生奪命車禍，駕電單車的41歲姓馮男子駛至近錦田公路近八鄉古廟位置時撞上七人車，隨即被拋飛，其後送院搶救不治。今（22日）網上流傳一條長12秒的片段，直擊意外一刻，七人車正駛入小路，正前行的電單車收掣不及，撞向七人車右邊車身，倒地重創。

疑收掣不及 人車同被撞至飛墮路邊

片段中顯示時間為昨午3時48分，涉事車輛正沿八鄉錦田公路南行，而七人車則於電單車前方駕駛，不久後前車轉入小路，電單車沿雙白線連過三車後，疑收掣不及，直撞向七人車右邊車身，鐵騎士被強勁衝力拋起後墮地，撞向路邊燈柱；電單車則撞向旁邊一間店舖門口。現場所見，七人車右邊車身凹陷，肇事的電單車則撞毀一店舖的鐵皮牆身。

姓馮的電單車男司機送院後，延至下午4時16分被證實死亡。姓王的42歲七人車男司機則頭及手部受傷，同需送院治理。新界北總區交通部意外調查隊正跟進調查案件。

死者為家中經濟支柱 胞兄盼社署提供住屋援助

據了解，死者擁有豐富駕駛經驗，綽號「大山聰」，曾參加賽車比賽，在屯門內河碼頭工作，是家庭經濟支柱。意外現場遺有拜祭香燭，疑死者親友曾到場路祭。死者胞兄表示，死者與妻子育有兩名子女，妻子無業，全家需依靠他的工作收入過活。他回憶指，胞弟曾在珠海賽車，但近年已沒有參與，自己亦勸喻已成家立室的他「唔好再玩車」，豈料昨日就發生意外，離開人世。

家人得悉死訊，傷心之餘亦需要幫助，因為其子女年紀尚輕，一名就讀幼稚園三年級，另一名則就讀小學一年級，與父親的關係良好。他知道弟弟生前有申請公屋，死後家人亦無法負擔現時居所的租金，故希望社署可以盡快安排其遺孀「上樓」。

他又指，從媒體報導得悉曾經有交通警於意外前追截胞弟，不知應該如何追究，因為明白他有違法，但「無需要追得佢咁犀利」，質疑警方處理手法。

有人曾到現場拜祭。（梁銘康攝）

意外前交通警曾追截不果 逃脫六分鐘後肇事

據悉，昨午交警鐵騎曾在錦田公路北行方向追截一部綠色電單車，惟該車成功逃脫，6分鐘後，錦田公路南行便發生上述意外，警方指，不排除兩宗事件涉及同一輛電單車。據悉，網上流傳的一段3秒長短片中，交警正追逐一架綠色電單車，外型與車禍中的肇事車輛同款。警方回應指，交通警追截時未能看清楚電單車車牌，故未能確定是否同一部電單車。警員於昨日下午約3時10分沿荃錦公路巡邏，巡經近英雄亭時發現一輛電單車懷疑超速行駛，尾隨10分鐘並駛至近橫台山散村路口時，電單車逃去無蹤，其後搜索不果。