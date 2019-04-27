【牛頭角伴屍】相愛40年　64歲妻疑猝死　68歲夫不捨　伴屍一個月

牛頭角發生「夫伴妻屍」的感人悲劇。花園大廈一對結婚40載的六旬夫婦，月前女方懷疑於睡夢中離世，丈夫不捨下遲遲未有報警求援，連日來伴隨妻屍如常生活。直至昨晚（26日）保安員難忍惡臭報警，始揭發男方伴屍一個月，現正調查事主死因。

警員在場通宵調查。（賴南秋攝）

事發於周五（26日）深夜11時許，牛頭角道253至285號花園大廈孔雀樓一名保安員巡樓期間，於其中一單位外聞到陣陣惡臭，恐防別有內情，立即報警。警方趕抵拍門調查，屋內一名男子自行開門，惟當警員入屋後，卻發現其妻子倒臥床上，毫無反應，救護員證實她已明顯死亡，毋須送院。

消息稱，女死者姓黃（64歲），丈夫68歲，夫婦二人膝下無子，相依為命居於上址8樓一單位，據悉兩人已結婚40年，鶼鰈情深，感情極為要好。警方調查下，相信女事主早前於睡夢中離世，死去約一個月，男方疑依依不捨老伴，連日來一直伴屍，一如往昔般生活。

警方事後在場通宵調查，至清晨5時許，死者丈夫突感不適，需由救護員送往聯合醫院治理，他頭髮及鬍鬚斑白，送院時眼泛淚光，目光呆滯，但情緒平靜。警方其後召仵工將死者屍體移送殮房，現正調查事件。

全港雙老家庭逾29萬人 觀塘長者數目冠於18區

香港人口老化問題日益嚴重，沒有與子女同住的雙老家庭更加需要關注。根據政府統計處2018年公佈的《2016中期人口統計主題性報告：長者》，現時全港有逾100萬長者，其中有15萬多人為獨居長者有，佔13.1%。而只與配偶同住的長者就有逾29萬人，共佔25.2%。按區議會分區劃分的長者數目，於港島、九龍及新界中，東區、觀塘及沙田的長者人口最多，分別有92,314人、111,259人及105,219人。