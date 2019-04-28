【恐怖狗場】搜證行動今早繼續　狗隻瘦骨如柴　愛協漁護分批帶走

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昨日（27日）粉嶺「浪舍」狗場被爆出懷疑虐待動物案，義工發現場內環境極其惡劣、更有動物屍體而揭發事件！現場發現約有近百隻貓狗，昨日開始分批帶走診治及暫託，警方今早繼續到場搜證，現場不時傳出狗吠聲，愛協及漁護處亦到場帶走貓狗治理，有被帶走的狗隻瘦骨如柴。
相關人員帶上口罩進入狗場。（梁銘康攝）
今早（28日）警方邊界警區重案組、愛協及漁護處人員一行約30人，到場繼續搜證並帶走貓狗；現場不時傳出狗隻吠叫聲音，而昨日傳出的強烈惡臭味亦漸退，愛協人員一度爬梯拍照記錄現場情況。及後相關人員帶上口罩進入狗場，愛協及漁護署人員將動物放入籠內帶走，有被帶走的狗隻瘦骨如柴；軍裝警員及後將現場封鎖。
愛協發言人表示，今早愛協共有九人到場，包括愛協督察、義務督察、獸醫及職員，並進入現場協助救援；由於救援行動需時，暫未有更新的貓狗數字提供。
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狗義工揭狗場煉獄 環境惡劣養近百貓狗
早前有狗義工將狗隻送往狗場「浪舍」後，被狗場主人以多種理由拒絕探訪，該名狗義工聯絡其他義工後，發現同樣情況，心生起疑下追蹤，揭發狗場煉獄！義工發現該個位於坪輋的狗場衞生環境差劣，場內更發現狗隻屍體，搜證後終於昨日（27日）報警求助。警方、漁護署人員及愛護動物協會人員及後到場調查，於場內發現66隻狗及30隻貓，另有11具動物屍體；昨日有21隻狗身體虛弱，需即時送返愛協診治，另有25隻狗隻已送往漁護暫托。愛協指，大部分獲救貓狗均缺食物及食水，現場更有嚴重腐化的狗屍。