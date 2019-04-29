【拖篋棄屍・殺人案情】潘曉穎屍身腐爛　天網恢恢CCTV未刪終破案

行李篋藏屍案轟動港台兩地，其後更引發本港逃犯引渡條例修訂爭議。去年2月13日，20歲香港少女潘曉穎與19歲男友陳同佳赴台灣度情人節後人間蒸發，男友則獨自回港。潘女父親向香港警方報案，在港台兩地人員合力調查下，揭發潘女在旅館房間遭陳謀殺，並藏屍於粉紅色大型行李箱內，棄置於台灣竹圍捷運站外草地。香港01記者曾赴台採訪，前往案發旅館取得相關的閉路電視片段，及直擊台警在棄屍現場蒐證的過程。潘女屍首一個月來受盡風吹雨打，屍身嚴重腐爛，部分屍骸更被野狗叼去⋯⋯閉路電視片段原只保留14日，但天網恢恢，陳同佳在酒店拖篋運屍的片段，在半個月後竟仍未刪除，成為了破案關鍵。

潘曉穎（右）與男友陳同佳（左）遊台期間，遭陳殺害，釀一屍兩命慘劇。

20歲少女潘曉穎於去年2月與男友陳同佳赴台旅行，其後陳獨自回港，潘女家人於3月5日情急下報警求助，揭發駭人案情。二人在台旅遊期間，陳同佳發現潘女與另一男生在社交網站的合照，挑起殺機，二人在17日入住台北紫園酒店時，曾發生爭執，潘女遭陳同佳勒死，並將其屍體藏入一個粉紅色的行李箱內，同日由陳帶離酒店，棄置於竹圍捷運站外草地。潘女屍首一個月來受盡風吹雨打，屍身嚴重腐爛，部分屍骸更被野狗叼去，增加蒐證困難。

先以盜竊罪拘捕男友

陳於潘女死後，更取去她的提款卡，回港後曾經提款。3月13日，香港警方拘捕陳同佳，陳承認在台灣殺害女友，藏屍行李箱內並棄屍當地，惟由於台灣與香港沒有司法互助及簽訂引渡協議，兩地司法體系亦不相同，對於港人在台殺人再逃回香港，當時警方僅能以盜竊罪拘捕他。由於案情複雜，除港台警方外，更需由保安局、政制及內地事務局等介入協調。

從二人入住的旅館閉路電視片段中可見，陳同佳獨自攜篋離開旅館，潘女未有同行。 （資料圖片）

死者懷孕逾三個月 肩胛骨更不知所蹤

在陳同佳被捕後翌日，香港01記者親赴台北涉事旅館追蹤案情，發現原只可保留14天的閉路電視片段，天網恢恢下，竟記錄了二人在2月17日進出的關鍵片段，揭發二人進入房間後，只有陳獨自搬動沉重的行李篋離去，最終引起當地警方懷疑追查。記者更在當晚直擊當地鑑證人員在竹圍捷運站外草地搜索，檢獲部分殘肢及其他證物，現場傳出惡臭，更有參與搜索的人員表示，死者僅穿內褲，面部及下半身嚴重腐爛，肩胛骨更不知所蹤。潘母於15日抵台，將愛女遺體火化。

當地檢察官：若無法審判，會難再信世上有正義

記者在當地訪問負責案件的士林地方法院檢寫署襄閱主任檢察官，他坦言若因法律規定而無法正式審判疑犯，會難以再相信世上有真理及正義。有負責案件的新紮警員亦指，這宗案件令他體會深刻。至於發生命案的旅館，則變得人煙稀少，生意慘淡。直至5月初，驗屍報告指出，潘女腹部有胚胎遺骨，相信潘女遇害時已懷有超過三個月的身孕。

在兩地警方調查期間，潘父多次向檢察官表示，希望地檢署能向香港政府請求引渡疑犯到台灣，接受追訴及審判，署方就此向香港政府提出遣送疑犯請求，案件發生一年後，仍是膠著狀態。

控以四項洗黑錢及盜竊罪

陳同佳在港被捕後，控方曾表示或考慮加控謀殺罪，最終未能成事。陳同佳被控4項洗黑錢罪，以及3項屬交替控罪的盜竊罪，陳已承認4項洗黑錢罪，涉及金額總值約3.2萬港元。法官彭寶玲曾強調本案處理被告承認洗黑錢的罪名，涉及偷取死者的財物，而非謀殺。

引發逃犯條例修訂爭議13萬人上街

案件引發香港政府修訂逃犯條例的爭議，有人認為本港現行法律制度存有漏洞，亦有不少人擔心，修例後會否將政治罪犯，納入移交範圍。昨日有13萬人上街反對修例。